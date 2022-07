“Por fin en casa, después al mar”: La emotiva despedida de Fernando del Solar

El mundo del espectáculo, familiares y amigos de Fernando del Solar le han dado el último adiós al presentador que se ganó el corazón de todo México con su carisma y talento frente a las pantallas. Tras su muerte el pasado 30 de junio la televisión mexicana se unió al duelo por su repentina muerte.

Anna Ferro, viuda del argentino de 49 años, le ha dedicado algunas palabras de amor a través de sus redes sociales, demostrando el profundo amor que se tenían. Fue ella quien lo acompañó en sus últimos años de vida, mientras luchaba con un linfoma de Hodgkin.

Ferro ha recibido miles de mensajes de apoyo y agradecimiento por parte de los fans de Fernando, al ser ella quien le regaló alegrías y lo acompañó en su batalla sin importar lo difícil del panorama.

El altar donde reposan los restos de Fernando del Solar

En la publicación se puede apreciar el cofre blanco donde reposan las cenizas de Fernando, junto a algunas de sus postales y flores blancas.

“Por fin en casa… después al mar. Mi bello ser de luz, amore mío”, escribió en Instagram.

Aunque el presentador logró vencer el cáncer que le había sido diagnosticado en 2012, sus pulmones quedaron muy debilitados, por lo que no soportó la neumonía que lo aquejaba.

Tal como lo había deseado, del Solar fue velado por unos días antes de ser cremado, pues como informó su esposa en una conferencia de prensa, él creía que así podría visitar a todos sus seres queridos por última vez, con una misa espiritual, pues él no se definía con ninguna religión.

“Va a ser a puerta cerrada; sí van a venir algunos amigos que sabíamos que era más ‘en corto’ y no porque ustedes -medios de comunicación- no sean sus amigos, sino por el dolor tan fuerte que esto está provocando y es difícil, de verdad, que te vengan a dar las condolencias cuando no hay forma de reparar el dolor”, mencionó Ferro.

Al igual que su padre Norberto Cacciamani, sus cenizas serán lanzadas al mar.