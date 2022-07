“Vivir cada día como si fuese el último”: las lecciones con las que Fernando del Solar dejó huella

La noticia del fallecimiento de Fernando del Solar ha tomado a todos por sorpresa. El conductor argentino fue uno de los más queridos de la televisión por su elocuencia y gran carisma, además de que se convirtió en un ejemplo de fortaleza.

Aunque aún no se han confirmado las causas de su muerte, es sabido que el conductor de 49 años luchó varios años contra el cáncer, el cual lo llevó a enfrentar diversos padecimientos de salud. Según reveló su viuda a los medios, sus pulmones estaban muy afectados y es que una gripa, se convertía en una neumonía y algo muy fuerte para él.

Del Solar había contraído matrimonio con Ana Ferro en abril y pese a que no estaba al cien, siempre se mostró sonriente, lleno de amor y resiliente. Es por ello que la noticia dejó helados a sus fans y compañeros de trabajo, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de aliento.

Fernando del Solar Fernando del Solar se casó con Ana Ferro en abril de este año

El conductor dejó huella a través de poderosas frases y lecciones de vida

Fernando del Solar construyó una trayectoria artísitca de 24 años. Aunque inció en la actuación, encontró su verdadera pasión en la conducción, siendo “Insomnia”, “Sexos en guerra”. “La academia”, “La vida es una canción” y “Venga la alegría” los proyectos con los que se ganó el corazón del público.

El argentino aprovechaba cada programa para dejar valiosas lecciones en su audiencia y de paso, a quienes trabajaron con él.

Sobre tener una actitud positiva

En su cuenta de Instagram, Fernando publicaba fotografías acompañadas de poderosas reflexiones tanto propias como de autores, filófosos y personas que han dejado huella.

“Puede que una actitud positiva no resuelva todos tus problemas... Pero molestará a suficientes personas para que el esfuerzo merezca la pena”.

“Lo que hagas, hazlo con ganas... Y hazlo bien o sino no lo hagas... Y olvídate de las envidias, tú a lo tuyo, porque nunca sabes cuando vas a valer madre. Cuídate de los cabrones y aléjate de los pendejos”

“El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas”.

Las reflexiones Del Solar sobre la muerte

En una entrevista con Yordi, Del Solar respondió a la pregunta ¿qué es lo que más extrañarías de la vida?

“Estar vivo, valga la redundancia. Hoy te puedo decir ‘la muerte como reafirmación de la vida’ es que la muerte tiene que encontrarnos vivos. Sentía que el Fer que estaba antes estaba dormido, el Fer que está ahora está despierto Hoy cuando estoy con mis hijos los abrazo, los beso, los apapacho, los huelo. Y si estoy contigo estoy al 200%. Hoy hago las cosas que me gustan hacer. ya no estoy haciendo las cosas por compromiso”

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, el conductor habló sobre cómo es la transición entre la vida y la muerte, asegurando que venimos a “aprender y compartir”.

“El ser nunca muere porque nunca ha estado ni dejará de estar. Imagínate que cada uno somos una gota de mar. Si yo analizo esa gota de mar, potencialmente contiene todo el mar pero no es el mar. Sólo es una gotita. Cuando mueres, esa gota regresa al mar y la sensación de gozo y plenitud de ahí no me dolía nada, podía hablar, y correr estaba increíble. Hoy no le tengo miedo a la muerte. En absoluto. Es un estado maravilloso. Te la pasas transitando entre la vida y la muerte hasta que terminas de aprender. A lo único que venimos aquí es a aprender y compartir”

“La muerte es la más grande reafirmación de la vida”

El diagnóstico de cáncer de Fernando del Solar lo llevó a estar al borde de la muerte en varias ocasiones, lo que le hizo reflexionar sobre el verdadero significado de la vida.

“Mi miedo más grande cuando me enfrenté a la enfermedad fue el hacer conciente el tema de ‘me voy a morir’. Todos sabemos que nos vamos a morir el tema es hacerlo conciente. La muerte es la más grande reafirmación de la vida. Saber y ser conciente que algún día te vas a morir hace que vivas cada día como si fuese el último. Te hace entender que lo único que tienes es el aquí y el ahora y no hay más. No puedes cargar con la expectativa de lo que va a pasar, con el miedo de lo que ya pasó porque lo único que tienes es el ahora”.