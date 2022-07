El día en que Fernando del Solar le solicitó pensión alimenticia a Ingrid Coronado

El entretenimiento mexicano está de luto por la muerte de Fernando del Solar, quien durante muchos años batalló contra el cáncer y que también ocasionó que se separara de Ingrid Coronado.

Los famosos comenzaron su romance en 2008, pero cuando el presentador fue diagnosticado en 2012 con linfoma de Hodgkin, su vida dio un giro radical. El estrés y la depresión depararon en que su relación se fuera enfriando y terminaran en noviembre de 2015.

Antes de eso, se convirtieron en papás de Luciano en 2011 y en mayo de ese año se casaron. Poco después vendría su siguiente hijo, Paolo.

Sin embargo, este adiós no fue bien recibido por la opinión pública que empezó a criticar a la actriz mexicana por abandonarlo cuando él estaba enfermo, algo de lo que ellos hablaron tiempo después.

“Yo me veía tan mal que ni yo creía en mí, o sea, ya no creía en mi salvación, lo único que quería era de repente salir y morirme”, confesó el conductor de La Academia a Venga La Alegría, citado por El Universal.

Por su parte, la artista de 47 años aseveró que “(me divorcié) porque él me lo pidió. No es fácil llevar una enfermedad, pero ese no era el problema. Había otros factores externos que son los que hacían que la relación entre él y yo fuera complicada y empezaba a ser cada vez más desgastante”.

La vez que Fernando del Solar le pidió pensión alimenticia a Ingrid Coronado

Tras esta separación, iniciaron las negociaciones por parte de los abogados. Según la misma fuente, en aquella ocasión se dio a conocer que el nacido en Buenos Aires le solicitó una pensión para poder mantenerse producto de su estado de salud.

“No se pide más pensión ni nada, porque yo ahora recuperé mi salud, fue en su momento, hace mucho tiempo yo estaba muy mal, yo estaba prácticamente inconsciente y los abogados lo estaban solicitando como parte de la las cosas que por ley corresponden”, explicó del Solar en 2019.

Sin embargo, una vez que mejoró su condición pidió que no se solicitara, por lo que la también cantante no le tuvo que dar dinero, algo que en su momento dividió opiniones.