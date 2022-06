El día en que Ingrid Coronado le dedicó una canción a Fernando del Solar

El mundo de espectáculo ha quedado conmocionado al conocerse la muerte de argentino Fernando del Solar, quien se convirtió en uno de los presentadores más queridos de México. Fue durante el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, dónde dieron a conocer la triste noticia y hasta el momento se desconoce la causa de su deceso.

Ante su muerte muchos han recordado lo que fue su matrimonio con la también presentadora Ingrid Coronado, con quien formó una de las parejas más comentadas y tuvo dos hijos: Paolo y Luciano Cacciamani (verdadero apellido del conductor).

Fue en 2008 cuando Ingrid y Fernando iniciaron su romance tras compartir créditos como conductores del programa Sexos en guerra, de TV Azteca.

Sin embargo, en 2015 se conoció su ruptura luego de algunos años de superviviencia y tristezas, pues en 2012, el argentino fue diagnosticado con de linfoma de Hodgkin y según él mismo explicó la enfermedad fue desmoronando su matrimonio.

La canción de Ingrid Coronado a Fernando del Solar y su respuesta

En medio de su polémica ruptura Coronado decidió dedicarle una canción a su ex esposo durante una transmisión de en la sección ‘La Academia de Venga la alegría’, asegurando que había sido él, el hombre que más había amado.

“Nadie te ha cuidado tanto como yo, sabe el universo que dijiste adiós. Te entregué todo por completo, di mi alma, lo sabe Dios. Me despido y no olvido. Te bendigo y bendigo cada instante de amor”, expresa la letra de la melodía que ella misma compuso.

La presentadora remarcó que el tema era para el padre de sus hijos y agradeció el tiempo que estuvo a su lado.

Fernando del Solar first wife: Who is Ingrid Coronado? https://t.co/ZrZvS9GBJd — NsemWoKrom.com (@NsemWoKromNews) June 30, 2022

“La canción es para él y con todo el amor del que soy capaz. Es así. Tengo a Dios de testigo que es el hombre que más he amado en la vida, él sabe el enorme amor, yo con eso me quedo, con lo más lindo. Hoy con una composición mía desde el fondo de mi corazón, puedo agradecer estar con él y bendecir cada instante que he estado con él” expuso Coronado al finalizar su interpretación.

Ante sus palabras el también modelo no se quedó callado y al parecer no fue de su agrado la decisión de su ex esposa.

“Si hay algo que odio en esta vida... Es la mentira”, provocando la reacción de sus seguidores con mensajes de apoyo.

Asímismo, su amigo Daniel Bisogno contó que lo notó molesto al conversar sobre lo sucedido.

“Yo hablé con Fernando del Solar. Le pregunté cómo estaba. Lo escucho molesto con las circunstancias, muy molesto y él me dijo que estaba únicamente concentrado en salir adelante de su enfermedad, estar bien por sus hijos y por su salud; y que encontró el cariño, por fin, en su familia, y está tratando de salir adelante”, comentó el conductor, quien asegura haberlo escuchado molesto en la llamada telefónica.