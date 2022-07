¿Qué es el linfoma de Hodgkin, la enfermedad contra la que luchó Fernando del Solar?

La televisión mexicana se encuentra de luto luego de la muerte del Fernando del Solar, a sus 49 años. El presentador que le sacó sonrisas a los espectadores en sus distintos programas le dijo adiós al plano terrenal luego de haber luchado como todo un guerrero con un linfoma de Hodgkin.

Un sinfín de emociones vivió el conductor argentino el 12 de julio de 2012, día en el que le confirmaría si sería parte del programa La Academia, el cual era uno de sus trabajos más anhelados, mientras que en la noche esperaba que su médico le confirmara si padecía cáncer o no.

En medio de la alegría de convertirse en el nuevo conductor del reconocido programa, se encontraba el miedo y la angustia, que se extendió luego de que le confirmarán que el diagnostico.

“Me acuerdo que justo habíamos conseguido una cita el 12 de julio de aquel año, del 2012, y ese día, en cadena nacional, el que era el director de entretenimiento me iba a dar el honor de conducir La Academia. En el mejor momento de mi vida, la sensación de: La Academia, el conductor de La Academia, el estelar, en el prime time, horario central, o sea lo que siempre había querido, lo que siempre había deseado me lo iban a estar dando ese día en vivo, y en la noche, a las 12 de la noche, me iba a recibir el oncólogo para confirmar si tenía cáncer o no”, recordó hace unas semanas en medio del 20 aniversario del programa.

¿Qué es el un linfoma de Hodgkin que padeció Fernando del Solar?

Según la Clínica Mayo, el linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que ataca al sistema linfático, esto sucede cuando los glóbulos blancos crecen sin control, inflamando los ganglios y provocando que aparezcan bultos en el cuerpo.

Dentro de sus síntomas se encuentran la inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso sin arazón aparente, picazón en el cuerpo y la fatiga.

Fue ese 12 de julio cuando los miedos invadieron a Fernando pero también sus ganas de vivir, por lo que luchó lo mejor que pudo para salir adelante.

“Yo estaba en el foro recibiendo esta noticia feliz, pero a la vez, imagínense, con el miedo de que si en unas horas me dicen que tengo cáncer. El oncólogo lo único que hace es confirmar que tienes cáncer. Me acuerdo que yo me hacía chiquito en la silla mientras el doctor me decía: ‘y bueno, vamos a hacer tal tratamiento, y quimioterapias…’, y uno se hace chiquito y lo único quiere es salir de ese lugar a gritar. Y a partir de ese momento cambió mi vida para siempre”, contó.

En medio de su padecimiento, le hizo frente a distintas batallas que pusieron en riesgo su vida.

“Tuve tres recaídas, la tercera fue la más fuerte. La segunda estuve muerto clínicamente. Perdí los signos vitales, me fui a la goma… Yo pesaba 60 kilos, era piel y hueso, no podía comer, respirar y había hecho varias terapias alternativas. Me había entregado, había llegado a este punto en que del dolor, dije, ¿por qué no me quito la vida?”, contó durante una entrevista concedida al programa Netas Divinas.