Con un semblante triste: El último canto de Yrma Lydya estuvo lleno de sentimiento

Mientras las investigaciones en torno al caso de Yrma Lydya continúan, cada vez se han liberado más datos sobre su vida, sus sueños y la relación que tenía con el abogado Jesús Hernández Alcocer.

La cantante tenía apenas 21 años cuando presuntamente fue asesinada a tiros por su pareja en el restaurante Suntory, en la colonia del Valle. Jesús “N” se encuentra detenido en el Reclusorio Norte junto a su escolta pero se presume que hay otros involucrados que no han sido localizados.

En redes sociales hay quienes sólo se han dedicado a señalar a Yrma Lydya por “andar con un hombre mayor” pero también están aquellos que no pierden de vista el grave problema que existe en torno a la impunidad sobre su caso y los de todas las mujeres que son violentadas y víctimas de feminicidio.

En los últimos días también han circulado videos en los que se puede ver el gran talento de la joven, así como los planes que tenía para hacer crecer su carrera por cuenta propia.

Yrma Lydya quería revivir el género del bolero

"Mucho corazón" es la última canción que Yrma Lydya interpretó junto a 'Los Herederos del Bolero' antes de morir. pic.twitter.com/EuYSud5prl — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 26, 2022

El programa De Primera Mano dio a conocer el video del último ensayo de Yrma Lydya en el restaurante “Oye chula”, donde trabajaba los fines de semana. Aunque en algún momento se le puede ver llorando, la mayor parte del tiempo estuvo cantando, acompañada del grupo “Los herederos del bolero”. Según se reveló, tenían planeado grabar un disco y el mismo dueño del lugar los patrocinaría.

“Lo que ella quería era ser esa competencia, una nueva imagen para ser la representante de este género” dijo uno de los integrantes de ‘Los Herederos del bolero’.

Yrma Lydya aparece entonando “Mucho corazón”, tema que grabó Luis Miguel para su primer disco de boleros. La voz de la joven sin duda despertó la admiración de los internautas pero llamó la atención el sentimiento con el que estaba cantando, así como su semblante.

“Se le ve un semblante triste y canta con mucho sentimiento”. “Qué tristeza se le siente. Qué impotencia que ya no hay vuelta atrás … pobre mujer”. “Dar por un querer la vida misma, no sabia qué sí sucedería, increible”. “Quizá presentía algo malo, se le ve mucha tristeza”. “Hasta parece que se la canta al viejo ese”. expresaron algunos.

“De mi pasado/preguntas todo/que cómo fue/Si antes de amar/debe tenerse fe/Dar por un querer/la vida misma sin morir/eso es cariño/no lo que hay en ti”, reza la letra.

Yrma Lydya Yrma Lydya quería que las nuevas generaciones se acercaran a los géneros tradicionales de México (Cortesía)

Los allegados a Yrma Lydya señalaron que era una relación “extraña” pero que él la “protegía”

Recientemente también se dio a conocer el testimonio de algunas de las personas cercanas a Yrma como la cantante Dulce, con quien llegó a compartir el escenario en el show GranDiosas. La intérprete de “Tu muñeca” fue una de las primeras en reaccionar a su muerte y también habló de cómo era la relación tenía con Hernández Alcocer.

En entrevista con TV Notas, Dulce declaró que desde el principio le pareció extraño que Yrma estuviera con un hombre 58 años más grande que ella sin embargo, aseguró que se veía contenta y por respeto a su privacidad nunca la cuestionó.

“De entrada era raro que ella a sus 22 estuviera con él, de 79; creo que ella tenía que disfrutar su juventud con gente de su edad”, dijo. “Nunca le pregunté si estaba contenta o no, son temas que no debe uno andar preguntando, pero sí ella andaba con él, me imagino que sí lo estaba. Lo que sí noté de este señor es que se veía muy enamorado de ella; incluso, él me dijo: ‘Quiero ayudarla a que haga una carrera bonita, quiero que logré sus sueños y quiero ayudarla en todo’, pero, caras vemos y corazones no sabemos”.

La cantante Yrma Lydya fue asesinada por su esposo Yrma Lydya estaba buscando divorciarse de Jesús "N"

Así mismo, Dulce reveló que Yrma siempre dijo que no estaba casada con él pero que este la presentaba como “su esposa” para “protegerla de los depredadores”.

Por su parte, Hugo Mejuto, el productor de GranDiosas, destacó que cuando Jesús “N”, se mostraba con actitud soberbia y de poder. “Lo poco que lo traté, lo traté en dos ocasiones. De la última vez que lo traté fue en la Arena Ciudad de México (...) fue un señor que estaba ahí en backstage, muy insistente, con una actitud muy específica de soberbia, de poder”, recordó.

Diversos medios han destacado que la cantante ya lo había denunciado por agresión y que este posee un historial de fraude, extorsión y presentación judicial falsa.