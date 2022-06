Yalitza Aparicio regresaría a la pantalla en Mujeres Asesinas y fans la celebran

Yalitza Aparicio regresaría a la pantalla después de su éxito en Roma e Hija de Brujas. La originaria de Oaxaca podría unirse a la serie Mujeres asesinas en su nueva temporada, tras 14 años de ausencia.

Esto fue confirmado tras revelarse una serie de imágenes de muestran las grabaciones en las que participó Yalitza junto al actor Luis Fernando Peña.

Yalitza Aparicio se convierte en una ‘mujer asesina’

Yalitza Aparicio sería una de las protagonistas de la cuarta temporada. Aunque hasta ahora no se han revelado detalles sobre el elenco y las historias, el actor Luis Felipe Tovar, confirmó que será parte del proyecto.

También se piensa que Silvia Navarro, Claudia Martín, Adriana Louvier, Macarena García y Ana Layevska, formarían parte del elenco.

Al darse a conocer las primeras imágenes de Yalitza, sus fans reaccionaron con felicitaciones y mostraron su emoción por verla en este papel.

“Qué emoción!!!”

“Actualmente veo la primera temporada para estar listo”

Yalitza aparece en las fotos con un vestido blanco y peinada con una trenza.

Los usuarios de redes comenzaron a indagar sobre cuál podría ser su historia, recordando que los casos de Mujeres Asesinas, están basados en hechos reales.

“Será que hará un caso que ocurrió en México???”

Para el público el papel de una mujer asesina es perfecto para Yalitza, quien ha demostrado tener una talento innato para el drama, pues en Roma la vimos llorar en una de las escenas más dolorosas del cine, y en Hija de Brujas interpretó a la perfección a una madre desesperada.

Yalitza Aparicio en Mujeres Asesinas 4 pic.twitter.com/NxO5ooXYgc — héctarea (@jottografo) June 25, 2022

Su éxito ha sido tal que incluso varios artistas han querido colaborar con ella. El más reciente fue un ex integrante de La Academia, quien dijo que para él sería un sueño que Yalitza saliera en uno de sus videos musicales usando un traje típico de Oaxaca.

Erasmo Catarino quiere que Yalitza Aparicio aparezca en uno de sus videos musicales. El ganador de la cuarta temporada de La Academia dijo que está interesado en que la protagonista de la película Roma use un traje típico de Oaxaca...Cool ! pic.twitter.com/TSYQdmB0Uo — Chikistrakiz (@chikistrakiz) June 25, 2022

Esta no es la primera vez que Yalitza conquista a intérpretes musicales, pues anteriormente el cantautor Sergio Alberto se inspiró en ella para crear una canción muy especial. El video titulado «canción Yalitza, Una voz por la igualdad» habla de la belleza de las mujeres indígenas y la visibilidad que le ha dado Yalitza con su trabajo.

Mon Laferte, también la incluyó en un video en el que habla sobre los derechos de las mujeres y la lucha feminista, ahí Yalitza apareció usando un pañuelo verde.

Yalitza sigue conquistando la industria del cine

Yalitza continúa trabajando para avanzar su carrera como actriz, hace tiempo reveló que se encontraba asistiendo a clases de inglés para continuar con su educación en la actuación. En el cortometraje ‘Daughter of Witches’ pudimos escuchar por primera vez su progreso, ya que la actriz hablaba en inglés en algunas escenas.

No cabe duda que Yalitza ha aprendido a alzar la voz para hablar sobre los temas que le importan. Esto se debe gracias a un consejo que le dio su hermana y que la ha acompañado a lo largo de su carrera.

