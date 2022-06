Veces en que Carlos Vives y Shakira demostraron ser los mejores amigos

Carlos Vives y Shakira sostienen una bella amistad que ha crecido con el paso de los años. los colombianos han demostrado que a pesar de la distancia continúan siendo buenos amigos y que se apoyan en los momentos más difíciles. Un ejemplo de esto son las palabras con las que el cantante defendió a Shakira por su separación.

A continuación recordamos algunos de sus mejores momentos juntos.

Cómo se conocieron Carlos Vives y Shakira

En una entrevista con Exa, el colombiano recordó que conoció a Shakira cuando ella era muy joven. En ese momento él ya contaba con una carrera musical y estaba en la radio.

“Yo ya andaba en la radio cuando ella apareció por primera vez en Bogotá mostrando su música. Siempre me impactó al encontrarnos en una emisora, ella aparecía y yo pensaba “¡Qué personalidad!””

Carlos la vio crecer como persona y como artista, y dice que aunque él era un referente para ella por ser mayor lograron conocerse y respetarse como iguales, pues ambos viajaron al mismo tiempo a Miami para continuar con sus carreras.

La bicicleta

Carlos y Shakira habían querido colaborar desde hace varios años, pero por cuestiones de tiempo no había sido posible, hasta que Carlos escribió una canción que había llamado ‘Ballenato desesperado’.

Te recomendamos: Así Shakira y Carlos Vives demostraron en tribunales que ‘La Bicicleta’ no es un plagio

Cuando se la mostró a Shakira para que formara parte del tema, ella le cambió el nombre y la cambió por completo.

Te recomendamos: “Está triste”: Carlos Vives habla sobre cómo se encuentra Shakira tras su superación

Ambos compartían sus cambios a la canción por medio de mails, y cuando Shakira le mandaba sus partes le escribía: “Te mando la letra de La Bicicleta”. Entonces él entendió que quería cambiar el nombre y así lo hizo.

Te recomendamos: Los tres emotivos mensajes de Shakira, que Piqué nunca respondió

Al final la canción fue un gran éxito y ambos estuvieron felices de plasmar su amistad y su cultura por medio de la música.

La canción que Carlos Vives le dedicó a Shakira

Carlos Vives le dedicó a Shakira el tema ‘Currambera’ por su cumpleaños 45, el cual se inspiró en las mujeres de Barraquilla y en su amiga. Cuando el cantante le presentó la canción a la famosa, ella no pudo contener las lágrimas.

Esto se debió no solo al homenaje que Carlos le hizo, sino también a que el cantante incluyó a su padre en el video. Shakira dijo:

“Al ver a mi papá ahí.. con eso ya me mataste”

También le agradeció a su amigo con tiernas palabras:

“Tú no solo eres solo un cantante, eres un poeta, eres un cantador, eres un antropólogo, eres un musicólogo, eres alguien que rescata las costumbres de nuestra tierra, nuestros valores, nuestros principios, eres un estandarte”

El apoyo de Carlos en medio de la separación de Shakira

El cantante de La Bicicleta, defendió a Shakira y recordó que es una mujer fuerte que no se deja derrotar por nada, a pesar de que se encuentra pasando por momentos difíciles.

En una entrevista con Europa Press, Vives dijo:

“Para mí siempre fue un orgullo, porque vi lo guerrera que siempre fue”

Además habló sobre cómo es ella como amiga y como persona, y el orgullo que es para él mantener una relación con ella.

“Fiel, una amiga linda. Una gran persona, creo que es un ser humano hermoso, además de buena artista”

Al ser cuestionado sobre una supuesta infidelidad de Piqué, el dijo que no cree en esa información y recordó cómo habían sido sus encuentros con el futbolista.

“No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño”.

También la defendió al escuchar que algunos de los compañeros de Piqué podrían referirse a ella como ‘La patrona’ de manera despectiva: