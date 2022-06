“Está triste”: Carlos Vives habla sobre cómo se encuentra Shakira tras su superación

Carlos Vives, amigo íntimo de Shakira reveló como se encuentra la cantante tras haberse separado de Piqué. El intérprete se ha mantenido en contacto con la colombiana le ha brindado su apoyo en estos momentos difíciles.

Carlos Vives defiende a Shakira de los rumores en su contra

El cantante de La Bicicleta, defendió a Shakira y recordó que es una mujer fuerte que no se deja derrotar por nada, a pesar de que se encuentra pasando por momentos difíciles.

En una entrevista con Europa Press, Vives dijo:

“Para mí siempre fue un orgullo, porque vi lo guerrera que siempre fue”

Además habló sobre cómo es ella como amiga y como persona, y el orgullo que es para él mantener una relación con ella.

“Fiel, una amiga linda. Una gran persona, creo que es un ser humano hermoso, además de buena artista”

También dijo que se ha mantenido en contacto y ella misma le reveló cómo se sentía con la situación por la que atraviesa:

“Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: estoy triste...sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa”

Al ser cuestionado sobre una supuesta infidelidad de Piqué, el dijo que no cree en esa información y recordó cómo habían sido sus encuentros con el futbolista.

“No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño”.

También la defendió al escuchar que algunos de los compañeros de Piqué podrían referirse a ella como ‘La patrona’ de manera despectiva:

“No puede ser, no me digas esa vaina... a mí me dicen el patrón. Las mujeres tienen que ser las patronas, las mujeres son las que tienen que gobernarnos si queremos que nos vaya bien”

Tras haber anunciado su separación, los amigos de Shakira y su familia la han arropado con mensajes y muestras de cariño. Ricky Martin fue uno de los primeros que le mandó su apoyo por medio de redes sociales.

En un clip compartido por la cantante, se puede ver a la famosa mostrando tarjetas con palabras a su padre mientras él las repite. Esto forma parte de la terapia cognitiva que debe llevar tras el golpe que sufrió.

Ricky escribió unas palabras para dejarle saber que está con ella en estos momentos complicados.

“¡Mucha fuerza! Bendiciones.”

El público recordó que ambos se conocen desde los inicios de sus carreras y han sido amigos por varios años, por lo tanto su mensaje no es una sorpresa.