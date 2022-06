Fuente cercana a Shakira asegura que la cantante ya dejó España tras separación con Piqué

Son tiempos difíciles para Shakira. Luego de la separación del futbolista Gerard Piqué por una presunta infidelidad, la cantante estaría luchando contra ataques de ansiedad en privado y ahora su hermana, Lucy Mebarak, habría hablado sobre el estado de la colombiana.

En una entrevista para la agencia Europa Press, la hermana de Shakira decidió romper el silencio y hablar un poco de cómo se encuentra su hermana, luego de que la noticia de la presunta infidelidad estallara por los medios españoles y esto forzara a la ex pareja a comunicar la separación de manera oficial.

Mebarak llegó a Barcelona para visitar al padre de ambas, quien tuvo que ser hospitalizado hace días por motivo de una caída que sufrió días pasados, según reveló la misma hija. A raíz de esto, como era de esperarse, la prensa de ese país no tardó en abordarla para preguntarle sobre la ruptura amorosa que enfrenta la cantante de Te Felicito con Piqué tras 12 años de relación, que dio fruto además a dos hijos.

Shakira está fuera de España “recuperándose”, según su hermana

De acuerdo con el testimonio de Lucy, aún no se ha podido ver con su hermana, por lo que no sabe, con detalles, la razón de su ruptura con Piqué. “No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, mencionó.

Sin embargo, Mebarak explicó que por el momento Shakira no se encuentra en España para evitar que la polémica sobre el tema la envuelva y la afecte. Además, la hermana de la intérprete también mencionó que su hermana se está recuperando con sus hijos fuera de ese país, pero que considera que pronto regresará. “Está recuperándose, está fuera del país con sus hijos. Yo creo que sí volverá pronto a España”, explicó la hermana de Shakira.