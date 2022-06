Daniella Álvarez comparte dos antiguos videos donde demuestra que bailando no perdía una

Daniella Álvarez es una de las mujeres más ejemplares de Colombia, debido al gran proceso de superación personal y transformación que ha afrontado desde la amputación de su pierna izquierda. El 13 de junio se cumplieron dos años de aquel momento que le llevó a convertirse en una nueva persona.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la modelo y ex reina de belleza (2011) compartió hace algunas semanas un grupo de videos agrupados en uno donde revivió las terapias y todo lo que significó el inicio de su vida sin una de sus piernas.

“Entusiasmo! Cuán importante es tenerlo presente en nuestras vidas. Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura que ha sido el entusiasmo por vivir, el entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas lo que me ha sacado adelante”, expresó para la publicación.

Daniella Álvarez y sus dos videos donde muestra que era una experta bailando

Pero que haya demostrado una gran fortaleza mental, gallardía y entusiasmo en estos dos años, no implica que en algunos momentos no extrañe aquellas destrezas que le caracterizaban antes de perder la mitad de su pierna izquierda.

Desde sus historias, la mujer de 35 años compartió algunos registros de lo que era su vida antes de la amputación y dejó claro que difícilmente perdía una cuando se trataba de bailar.

La cuenta @la_chismosa_news, dedicada a la farándula colombiana, difundió el material de Daniella Álvarez que, como es habitual, se llenó de comentarios positivos. Mira la publicación:

“Esta mujer es un ejemplo”, “qué movimientos”, “de seguro le hubiésemos visto en realities de baile”, “una dura antes y después de lo ocurrido”, “Dani siempre tendrá mis respetos”, “ojalá todos tuviéramos un poco de ese entusiasmo” y “qué afortunado es Daniel Arenas, ojalá no la embarre”, fueron parte de los mensajes que dejaron los internautas.

A Daniella Álvarez se le abrió nuevamente la herida del pie

Desafortunadamente lo de su pie derecho es otra calamidad física de la que debe reponerse y que evidentemente le mantiene en silla de ruedas al no poder apoyar con comodidad.

“Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi llaga en el pie. Qué estrés”, partió expresando la mujer de 34 años, y quien se ha convertido en un modelo de perseverancia y amor propio en Colombia.

“Pero bueno, me vine para Barranquilla y me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica, lo que me va a ayudar a mejorar los tejidos, además de los sueros que me van a poner”, detalló Daniella Álvarez.

Daniella Álvarez también acotó que la herida “no es tan profunda como la última vez” y explicó: “Al no sentir la planta del pie es difícil darme cuenta que me hago daño al caminar”.