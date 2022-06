Tras ser desmentida por Yair, Toñita arremete contra Carlos Rivera y lo llama “marida”

La cantante Toñita se colocó al centro de la polémica al llamar a Carlos Rivera “la marida” de Cynthia Rodríguez. Sus declaraciones provocaron el enojo de algunos usuarios de redes sociales, quienes pensaron que se refería a la orientación sexual del cantante.

Toñita llama ‘marida’ a Carlos Rivera y le llueven críticas

Toñita, es una de las integrantes de la primera generación de La Academia, sin embargo no ha aparecido en la pantalla de TV Azteca como parte de la recién estrenada emisión conmemorativa de los 20 años del show.

Su ausencia comenzó a provocar rumores de un supuesto veto por parte de la televisora.

Te recomendamos: ¿Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya lucen argollas de casados? Estas son las fotos que lo comprobarían

Algunas versiones aseguraron que presuntamente Myriam Montemayor habría exigido a la producción no invitar a Toñita debido a desacuerdos del pasado.

Te recomendamos: Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera: así ha sido su lujosa luna de miel por Europa

Por esta razón, Myriam pudo “mover sus influencias” en la producción de TV Azteca para evitar que Toñita, Raúl Sandoval y Víctor García pisaran el foro de La academia 20 años.

Te recomendamos: El antes y después de Carlos Rivera que muestra cómo ha cambiado desde ‘La Academia’

Recientemente Toñita fue cuestionada sobre estos rumores por el programa De primera mano. Addis Tuñón, una de las periodistas que conducen el show, le preguntó si creía de verdad que la influencia Myriam y Cynthia Rodríguez pudiera “pesar tanto en la decisión” de la producción de La academia como para que incluso la vetaran de la televisora.

Ella respondió que no, y dijo:

“No, no creo, o sea, acuérdense que Cynthia anda creo que de luna de miel o anda allá paseando con el marido, o la marida, o como sea, entonces ellos andan allá pues, andan en su rollo, y no creo que ella tenga ese grado de maldad de vetar a ciertas personas porque tuvo una rencilla con alguien de hace muchos años”

Esto desató una serie de críticas por quienes pensaron que se refería a la orientación sexual del cantante, insinuando que era gay.

Los fans la llamaron ‘grosera’ y opinaron que no había necesidad de hacer ese comentario independientemente de si era cierto o no.

Toñita ,siempre ha sido mala leche,que nesecidad de hacer ese comentario,sea cierto o no — Paty . (@pattyrdz80) June 23, 2022

Algunos incluso la llamaron envidiosa y reconcorosa, pues se piensa que recientemente Carlos Rivera pudo haber contraído matrimonio con Cynthia Rodríguez, y sus declaraciones podrían afectar el momento feliz que vive la pareja.

Esa mujer da pena porque con ese comentario demuestra homofobia, envidia, rencor, resentimientos, e incluso odio, la verdad solo vive de escándalos, amarillismos y controversias, ya que para nada tiene talento, da pena que #Toñita venga de #LaAcademia porque no tiene nada bueno — Maryel Naranjo (@Maryelnaranjo) June 23, 2022

Para otros, sus comentarios no fueron desatinados y la defendieron.

😮Toñita se atrevió a decir lo que muchos ya sospechamos sobre Carlos.https://t.co/e2ausGEbHd — EnElRadar (@enelradarcom) June 20, 2022

Yair desmiente romance con Toñita

El pasado 17 de junio Toñita sorprendió al mundo cuando reveló que había tenido un romance con Yahir hace 20 años. Sin embargo el cantante lo negó.

En una entrevista con De Primera Mano, la cantante dijo que mantuvo un romance con Yahir por varios años, pero nunca llegó a ser algo formal, pues no buscaban lo mismo. Aún así ambos se mantuvieron como amigos.

“Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres”

También dijo que no le importaba si la gente lo creía o no porque ella lo había disfrutado.

“Tenemos un cariño muy grande, yo lo quiero. Lo que yo viví con él, lo que yo pasé con él, lo disfruté y me gustó. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que ‘eres una mentirosa’, yo lo viví en carne propia, yo lo disfruté, yo lo gocé. Créanme, está muy bien de todo”,

Se vio mal negando lo innegable, dice que nomás fue cosa de una nochehttps://t.co/e4nvcx4s6H — Mi Sirena (@LaSirenaNoticia) June 22, 2022

En un encuentro con la prensa en el aeropuerto, Yahir fue cuestionado al respecto y él, negó las palabras de Antonia. Asimismo, para la cámara de Chisme No Like, aseguró que simplemente se llevan “pesado”.