“Mi mamá me lo mandó desde el cielo”, Andrea Escalona revela que está embarazada y muestra su “baby bump”

Luego de vivir momentos difíciles tras la muerte de su madre, Magda Rodríguez, Andrea Escalona vive una de las etapas más felices de su vida.

Y es que este miércoles anunció que está embarazada , algo que esperaba con muchas ansias, y que finalmente ocurrió.

La conductora de Programa Hoy lo anunció en el programa y a través de sus redes, donde aseguró que fue su madre, quien falleció el 1 de noviembre del 2020, quien le cumplió su mayor deseo.

Andrea Escalona anuncia su embarazo y asegura que su madre se lo envió

Andrea quedó devastada cuando su madre, la famosa productora falleció, pero ahora, su vida se iluminó de nuevo, y llegó un rayo de esperanza que es su bebé.

“¡Voy a ser mamá! 🤰🏼 Con ustedes mi Churrite❤️ Gracias MAMÁ sé que tú tuviste mucho que ver en esto. Gracias Dios por mandarme la bendición que tanto pedía”, dijo la famosa.

Además, le envió un mensaje especial a su bebé. “Gracias a mi bebé; porque aún sin conocerte, todos los días me levanto con la ilusión de ser una mejor persona para poder darte un buen ejemplo, me haces sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido. Una alegría de saber que existes y estás ahí, TE AMO sin conocerte aún con todo mi ♥️”.

De inmediato las felicitaciones por la maravillosa noticia comenzaron a llegar por parte de sus seguidores y personas del medio.

“Oooooowwwww 🥰🥰 felicidades!!”, “Felicidades princesa 👑lo feliz que estará Magda desde el cielo ♥️🙏🏼”, “Dios te bendiga!!! Todo lo bonito de la vida para ti corazoncito!”, y “Estoy tan feliz por ti!!! Te amo bb”, fueron algunas de las felicitaciones.

Estoy embarazada 🤰! Van hacer tíos pic.twitter.com/YoVSkYmZb7 — Andrea Escalona (@andyescalona) June 22, 2022

Andy nos demuestra que siempre después de la tormenta viene la calma, y aunque el dolor de perder a una madre nunca se supera, siempre existe algo que llega a alegrar tu vida y hacer el dolor más llevadero.

La productora del famoso programa falleció a los 57 años, tras sufrir un shock hipovolémico derivado de un sangrado del tubo digestivo.

Magda fue encontrada por su empleada doméstica sin vida en su casa, luego que le dijera que tomaría una siesta.