Tras eliminación de Niurka, Laura Bozzo sorprende con estrategia para llegar a la final en “La casa de los famosos”

El polémico reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos” sigue dando mucho de qué hablar en su segunda temporada, especialmente ahora que Niurka fue eliminada.

La famosa vedette es conocida por su franqueza al momento de hablar sin embargo, fue calificada por el público como una de las más conflictivas por sus encuentros con Daniella Navarro, Julia Gama y Laura Bozzo.

Con sus votaciones, el público decidió salvar a Lewis Mendoza y Salvador Zerboni, dejando a Niurka en la competencia para salvarse con Daniella Navarro, quien se quedó para sorpresa de muchos.

Niurka Niurka fue la novena expulsada de "La casa de los famosos"

Tras la eliminación, la cubana se mostró muy afectada sin embargo, se mostró agradecida con el equipo que formó.

“Estoy muy orgullosa, no importa que el público haya preferido que yo esté fuera, porque deje lo más honesto de mí, lo más transparente de mí, la mamá que hay en mí, la pitbull que defiende a su gente”, declaró.

Niurka, Juan Vidal, Nacho Casano, Ivonne Montero y Natalia Alcocer formaron el llamado “Cuarto azul”, al cual la vedette le dedicó unas palabras.

“Es la familia que logramos. Cada día nos abrazamos y lo logramos. Logramos cobijarnos y logramos sentirnos familia. Y aunque yo fui la primera que dijo hagamos familia, ellos lo entendieron y lo necesitaron. Esa es la familia del ‘Cuarto azul’. Estoy muy orgullosa”, expresó.

Las peleas de Laura Bozzo y Niurka en la casa

Para los fans de Laura Bozzo, Niurka Marcos había sido muy hostil con la peruana pues en repetidas ocasiones le hacía burla por su edad. En un punto, Bozzo expresó que quería salir de la Casa de los famosos.

“Me molesta que me digan vieja a cada rato”, le dijo Laura a sus compañeros que se acercaron para consolarla. Mientras ella sufría en su habitación, Niurka hablaba de la presentadora a sus espaldas. “Si yo que tengo más peso y estoy en forma, me es pesado, imagínate para ella (Laura)... por eso no quiero ningún tipo de vínculo con la bruja esa”, expresó.

Ahora que salió Niurka, la peruana tiene un plan para llegar a la final

Bozzo asegura que ya sabe que la están tratando de debilitar eliminando a sus compañeros, por lo que señala que no se dejará de nadie. La conductora de “Laura en América” fue captada por las cámaras hablando con Rafael Nieves, a quien le dice que hará un cambio de 180° grados “jugando con las reglas”.

“Yo no voy a permitir que este cuarto desaparezca y estamos a punto de desaparecer. Esa estrategia incluye pelear contigo. Expresamente contigo. ¿Por qué? Muy simple porque es la única forma que tenemos para esto, hacer un cambio de 180° grados y yo no pienso quedarme en el cuarto esperando que este próximo lunes salga una persona más. ¿Qué queremos? Jugar y ganar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que jugar con las reglas... diferentes”, expresó.

Ahora Bozzo se enfrentó a Ivonne Montero, quien no está de acuerdo con su estrategia.

La polémica continuó tras las palabras de Bozzo al grado de tener un enfrentamiento con la actriz mexicana. “Yo voté por ella y me agrada la idea que se haya ido. Límitate a ponerte a dirigir a las personas y decirles qué hacer. Tú haz tu juego. No me interesa quién seas”, exclamó Montero.