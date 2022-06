“No era suficientemente buena para recibir amor”: Bárbara Mori revela cómo encontró el amor propio tras años de dolor

Bárbara Mori, es conocida como una de las actrices más hermosas, que se ha ganado el corazón del público por su papel en varias telenovelas. A pesar de su éxito, la vida de la famosa no ha sido fácil, pues recientemente se sinceró sobre sus inseguridades y sobre sentir que no merecía amor.

Bárbara Mori comparte cómo logró superar el pasado y sanar

La actriz, abrió su corazón y compartió un mensaje sobre el amor propio y cómo ella logró encontrarlo después de años de sufrimiento e inseguridades.

Por medio de sus redes sociales, Bárbara Mori recordó su infancia y adolescencia, que fueron momentos muy difíciles para ella. Sus experiencias le hicieron pensar que no merecía ser amada y a desconocer su valor propio.

“Antes no era capaz de reconocer mi valor por las circunstancias que me rodearon en los primeros 17 años de vida. Durante ese tiempo fui generando una creencia de que yo no era suficientemente buena para recibir el amor de quien me trajo al mundo”

Te recomendamos: Así ha sido la transformación de Bárbara Mori, desde su niñez hasta la actualidad

La actriz reflexionó sobre cómo la manera en que creció y sus malas experiencias hicieron que tuviera baja autoestima.

“Dependiendo las situaciones que vivimos cuando crecemos nos vamos formando ideas que terminan por convertirse en creencias que limitan nuestra percepción y nos relacionamos con el mundo exterior a partir de ellas.”

Algo que la atormentaba era el síndrome del impostor, pues temía que las personas se dieran cuenta de que ‘no valía’, pues eso era lo que pensaba de sí misma.

“En mi caso, esa creencia me acompañó muchísimos años de mi vida y tenía miedo de que el mundo se diera cuenta de que ‘yo no valía’.”

Te recomendamos: Bárbara Mori sorprende con foto sin maquillaje a los 43 años

Todo cambió cuando comenzó a trabajar en ella misma y pudo comprender que las experiencias del pasado no la definen ni su valor como persona. Así comenzó su sanación.

“Hasta que empecé a hacer contacto con mi ser interior y comencé un trabajo de sanación muy hermoso y transformador. Y descubrí no sólo que y sí valía, sino que mi valor no se basaba en mi físico ni en lo que los demás esperaban de mí. Mi valor se basa en la consciencia que florece dentro de mí. Haber encontrado mi valor fortaleció cada rincón de mi ser.”

La famosa desea que su público pueda encontrar su valor propio como ella lo hizo y que por medio de sus mensajes pueda ayudar a las personas que estén pasando por momentos difíciles en los que cuestionen su importancia como humanos.

“Los invito a que se asomen dentro de su ser y se dejen sorprender por su belleza”

Te recomendamos: Hijo de Bárbara Mori posa con crop top y declara: “La ropa no tiene género”

El mensaje estuvo acompañado de fotografías en las cuales posa feliz, manda besos a la cámara y se divierte con sus mascotas, demostrando que ahora se encuentra en una de sus etapas más estables y felices.

Sus amigos y seguidores la llenaron de mensajes de apoyo y le agradecieron por compartir su experiencia.