Mauricio Ochmann da lecciones de paternidad al compartir emotivo mensaje hacía su hija mayor

Mauricio Ochmann es uno de los actores más importantes del espectáculo mexicano actual y es que además de talentoso es guapo y carismático. Él se ha ganado el cariño de los fans por ser muy transparente respecto a su vida personal ya que eso le ha ayudado a sentirse acompañado y enfrentar diversas situaciones con una nueva perspectiva.

A pesar de las dificultades, sus hijas Kailani y Lorenza han sido su mayor motor, razón por la que no pierde oportunidad de estar con ellas y asegurarse de su bienestar.

Recientemente Lorenza llegó a la mayoría de edad y el actor lo celebró con un emotivo mensaje.

“Feliz cumple. Hoy cumples 18 años mi amor y te quiero agradecer con el corazón y con mi alma el que me hayas escogido de papá, eres un ser maravilloso y muy especial! Hoy y todos los días celebro tu vida!! Te amo con todo lo que soy”, escribió en un mensaje de Instagram que acompañó con unas fotografías.

Además, en sus historias de Instagram el actor publicó un video en el que le cantan “Las mañanitas” a Lorenza.

Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann compartió un momento con su hija en su cumpleaños

Mauricio siempre ha tenido una gran complicidad con su hija mayor, fruto de su relación con la arquitecta María José del Valle Prieto, a quien conoció en 2003. Un año más tarde concibieron a Lorenza pero terminaron divorciándose en el 2008.

A pesar de la ruptura, Mauricio nunca se separó de su hija. En 2016 se casó con Aislinn Derbez y en 2018 dieron la bienvenida a la pequeña Kailani. La diferencia de edades y el hecho de vivir separadas no ha sido impedimento para que las hijas de Ochmann sean unas hermanas unidas. El actor ha hecho un gran trabajo con ambas, inculcándoles una buena relación con sus respectivas madres, con él y entre ellas.

Hace unos meses se dio a conocer que Lorenza ya tenía novio y Mauricio fue cuestionado al respecto pues como papá suelen surgir muchas preocupaciones.

“Ya tiene su novio, ya todo va muy bien…”, confesó. “La verdad es que bien, la verdad soy muy tranquilo, siempre he querido que mis hijas se sientan en confianza, que sientan la contención y el amor de su papá…”.

El actor siempre expresa el amor y admiración que tiene por sus hijas. Especialmente ahora que Lorenza está adentrándose en la adultez, ha procurado estar más cerca de ella para guiarla.

Mauricio Ochmann

“Me encanta estar en contacto con mi hija y que tengamos una relación abierta, de confianza; me gusta darle su lugar. Es muy importante que sienta que tiene un padre, no nada más un amigo. Como su papá, tengo que darle un buena lección de vida y enseñarle los límites. Lo que más me asusta es no llegar a ser un gran ejemplo para @lorenzao16. Sé que la voy a regar en algún momento ¡pero ojalá sea lo menos posible!”, se lee en una publicación que compartió el actor.

No es ningún secreto que el actor vivió momentos de oscuridad entre las adicciones y la depresión que se derivó de ésta. Él mismo ha hablado del momento en el que incluso pensó en quitarse la vida pues “ya nada era suficiente” y de cómo entrar en rehabilitación fue la mejor decisión que pudo tomar.

Mauricio se encontraba al borde de la muerte cuando se dio cuenta que debía cambiar por el bien de su hija mayor, quien era muy pequeña y necesitaba de él.

“Ese momento fue muy fuerte porque algo dentro de mí dijo ‘Mau has vivido una vida de muerte; has estado tratando de sobrevivir a todo lo que te ha pasado. ¿Por qué no te das la oportunidad de vivir?’”, confesó en una entrevista con People.

Finalmente fue su entonces esposa quien lo llevó a un centro de rehabilitación y lo acompañó en todo el proceso. Hoy, Ochmann disfruta de su carrera y su vida al lado de sus hijas y de su pareja, Paulina Burrola. Además de que mantiene una buena relación con las mamás de Kailani y Lorenza, lo que le permite una mayor estabilidad.