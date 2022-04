Mauricio Ochmann se sincera sobre su proceso de rehabilitación y las consecuencias que enfrentó

Mauricio Ochmann es uno de los actores más queridos del espectáculo mexicano por su talento histriónico y su galanura. Sin embargo, es su gran carisma y transparencia lo que ha despertado admiración en muchos.

Quizá Ochmann tiene hoy una trayectoria exitosa y una vida rodeada de amor pero en el pasado atravesó por momentos muy difíciles que lo hicieron tocar fondo.

Aunque el actor suele ser muy sincero sobre los aspectos de su vida que lo han marcado, fue durante una entrevista con el youtuber Roberto Martínez que reveló más detalles de su proceso de rehabilitación del alcohol y las drogas.

“Cada vez me siento más cómodo de expresarme y de contar episodios de mi vida o momentos difíciles y de cómo le he hecho”, expresó el actor, haciendo referencia al momento en el que luchó por recuperar su vida y cómo eso ha inspirado a otros.

“Fue difícil llegar al momento decisivo de entrarle a la vida. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo, pero como que estaba en un camino de muerte, sobreviviendo a todas las situaciones y llegar al momento decisivo de decir ‘ésta es mi vida y quiero vivir, no quiero sobrevivir’, porque hay una diferencia. Fue conectar con esa parte y decir: ‘Esto va por mí’...En ese momento levanté la mano, pedí ayuda y me fui al centro de rehabilitación”, dijo.

“Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida porque me di la oportunidad de crecer, de interiorizar, de ya no evadirme con sustancias ni nada”.

Mauricio hizo su debut a los 16 años con el programa “La otra cosa” de Héctor Suárez. Aún no había terminado la preparatoria pero ya habían visto su potencial. Pronto inició la carrera de artes escénicas en Los Ángeles, donde le abrieron las puertas con un papel en la película “Message in a Bottle”, al lado de Kevin Costner y Robin Wright.

Tiempo después, su vida dio un giro de 180°m cuando las malas decisiones lo llevaron por el camino del alcohol y las drogas.

En una ocasión, confesó a Ventaneando que empezó a probar con el alcohol a temprana edad y que llegó un punto en que no le era suficiente.

“[El alcohol] empieza a no ser suficiente y empiezas a buscar como otras cosas y la verdad es que estaba en la inconsciencia, en el adormecimiento total y en esta búsqueda constante como de la muerte, de no pertenecer, como en un proceso autodestructivo y ya cuando casi lo logro levanté la mano y pedí ayuda”.

Según se reveló en la revista People, el protagonista de “El Chema” estuvo a punto de morir en la muerte en diversas ocasiones debido a sus adicciones.

“Fondos tuve varios, me pude haber muerto en varias ocasiones. Tuve una sobredosis que si no hubiera sido por la persona que trabajaba conmigo en esa época, no la cuento”, dijo Ochmann en aquella entrevista.

El actor también habló del momento en el que pensó en quitarse la vida debido a que su adicción se había salido de control y no sentía que podría recuperarse.

“Había planeado morirme. Dije ‘no valgo para nada, ya me voy’. Le llevé [a su hija mayor] un peluche; lo puse en su cama, ellas [su esposa María José y la entonces bebé] no estaban. Y estaba por hablarle al traficante para pedir una cantidad considerable [de drogas] para encerrarme solo, despedirme y adiós”.

Su hija Lorenza fue uno de sus mayores motivaciones para recuperarse.

Tras ver todo perdido, el actor decidió que quería cambiar por el bien de su hija mayor, quien era muy pequeña y necesitaba de él.

“Ese momento fue muy fuerte porque algo dentro de mí dijo ‘Mau has vivido una vida de muerte; has estado tratando de sobrevivir a todo lo que te ha pasado. ¿Por qué no te das la oportunidad de vivir?’”, confesó.

Finalmente fue su entonces esposa quien lo llevó a un centro de rehabilitación y lo acompañó en todo el proceso. Hoy, Ochmann disfruta de su carrera y su vida al lado de sus hijas Lorenza y Kailani, así como de su actual novia, Paulina Burrola