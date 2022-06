“¿Quién se cree que tiene 44?”: así de plano luce su abdomen la mamá de James Rodríguez:

La madre de James Rodríguez no deja de sorprender en redes sociales con sus imágenes. Instagram @marjajua14

Sí, tiene 44 años y desde 2013 se convirtió en abuela de Salomé. María del Pilar Rubio, la madre del futbolista James Rodríguez luce espectacularmente joven y así lo demostró recientemente en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 470 mil seguidores.

Cabe destacar que James Rodríguez cumplirá 31 años el próximo 12 de julio, por lo que también es considerable que fue concebido cuando su mamá tenía 15 años.

En su cuenta oficial también publica imágenes de su nieta, fruto de la relación que James Rodríguez tuvo con Daniela Ospina. Por cierto que la empresaria aclaró recientemente sus rumores de embarazo con Gabriel Coronel.

Así luce María del Pilar Rubio a sus 44 años

Con un ‘outfit’ completamente fitness y acabando sus ejercicios en el gimnasio, la madre de James publicó un video en sus historias que sorprendió a más de uno. Porque no solo es lo joven que luce, sino el planísimo abdomen que se gasta.

“Hoy estoy orgullosa de mí, porque vencí la pereza, el sueño, el hambre, un dolorcito que tenía en el pie. No todos los días uno está con la misma fortaleza, pero como dice el profe Juan, a la mier… la pereza y le di con toda”, expresó para el material que publicó Protagonista en su cuenta de Twitter. Mira el video:

Tonificada y muy joven: la mamá de #JamesRodríguez chicaneo su abdomen marcado 😍👌👏 pic.twitter.com/5ZWf9IC7os — Protagonista Portal (@protagonistapo3) June 11, 2022

Los comentarios no se hicieron esperar, pues los usuarios consideran que su imagen es fabulosa. “¿Quién se cree que tiene 44?”, “esa mujer es impresionante”, “James parece más viejo”, “y es abuela desde hace 9 años, no lo olviden”, “qué bella y radiante luce” y “yo no lucí así ni a mis 20″, fueron parte de las reacciones.

¿Kimberly Reyes está en una relación con James Rodríguez?

Para muchos, entre Kimberly Reyes y James Rodríguez había más que una amistad. Estos rumores comenzaron hace unas semanas atrás, cuando en el programa de farándula La Red unos periodistas dijeron que los famosos habrían iniciado una relación sentimental bajo perfil.

En las últimas horas, Kimberly Reyes decidió aforntar este tema para ponerle un fin a los rumores de una vez por todas. La también modelo realizó la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram donde suma 4 millones de seguidores y un usuario le tocó el tema.

“¿Tienes novio, es verdad?”, le escribieron y ella respondió de manera clara y precisa: “No crean en todo lo que especulan. Solo diré esto: el día que tenga un nuevo amor o novio créanme que lo van a saber o lo van a saber”.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana, @rechismes, compartió las declaraciones de la presentadora de 33 años y de inmediato los usuarios reaccionaron, incluso algunos no le creyeron.

“Pobre James, quieren que tenga novia”, “obvio dice que no como cuando todo lo hacía público y luego que la gente empezaba a comentar que se había separado se enojo y termino siendo verdad”, “ya quisera ella” y “lo mismo decían Paola Jara y Jessi Uribe,y veanlos ahora casados”, son algunas de las reacciones que se leen en la publicación.