Con esta foto, Daniela Ospina aclaró los rumores de embarazo

Aunque muchos conocieron a Daniela Ospina como la pareja de James Rodríguez, ella logró hacerse famosa por sí sola y ahora es una de las influencer colombianas más destacadas del momento. Además de tener su propia marca de ropa deportiva, desde que se mudó con su hija Salomé a los Estados Unidos, la antioqueña tiene varios proyectos.

La vida sentimental de la famosa también marcha muy bien, hace unos meses confirmó que había iniciado una relación sentimental con Gabriel Coronel. Y pese a que todavía no han celebrado ni su primer aniversario, se llevan tan bien que hasta han hablado de tener hijos.

En una dinámica de preguntas y respuestas de las historias en Instagram, al cantante venezolano le consultaron: ¿Cuándo vas a tener un hijo con Dani? Y él decidió mostrarle a su pareja para que ella misma respondiera y su reacción fue muy comentada. Las fuertes carcajadas de Ospina fueron sospechosas para muchos, por lo que empezó a correr el rumor de un posible embarazo.

¿Daniela Ospina está embarazada?

Recientemente, Daniela Ospina en una nueva dinámica de la cajita de preguntas en las historias de Instagram, le volvieron a tocar el tema. Un usuario quería saber si era verdad que estaba embarazada o no y ella respondió con una sensual foto en bikini donde dejó ver su vientre plano.

”Hasta donde yo sé, no”, escribió la mamá de Salomé Rodríguez. Por otro lado, le consultaron si quería tener más hijos y ella respondió: “con la ayuda de Dios”, dejando en claro que sí está en sus planes.

Cabe destacar que Daniela Ospina dejó un emoji de "tristeza", lo que deja claro que sí le gustaría tener más hijos. Foto: Instagram @daniela_ospina5

Algunos se preguntan si esta pareja está buscando un hijo o simplemente lo planifican a futuro. Coronel se ha mostrado muy enamorado de su novia e incluso ha reiterado que tiene planes a futuro con ella, incluyendo tres hijos si es posible.

Lo que sí es cierto es que la ex de James ha demostrado que es una excelente mamá con la buena crianza que le ha dado a la pequeña Salomé, quien se la pasa conquistando las redes con su ternura y talento.

Daniela Ospina se defiende de un pesado comentario

Hace algunos meses, luego de postear una imagen sencilla donde se le ve sentada dentro de un vehículo, a la modelo le llegó un mensaje que no le gustó para nada, pues asegura que en algunas fotos ella “se exhibe para llamar la atención”.

Esto dijo el usuario del que se reservó la identidad: “Lo linda que te ves así, como una verdadera dama, pero cuando se pone de exhibicionista se ve como una del montón de la farándula, que se empelotan para llamar la atención. Sigue siendo tú la dama, por su hija y mamá que tanto dice amar”.

Daniela Ospina no tardó en reaccionar y junto al comentario respondió: “Los prejuicios de las redes sociales... 1. Seguiré siendo una dama para mi hija y para mi mamá. No me define una simple foto”.

Y seguidamente expresó: “2. El amor por mi mamá es tan infinito desde el día que ella me recibió “empelota” en sus brazos y me llenó de tantos valores y amor”.