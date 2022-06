Suri Cruise imita look de Katie Holmes en su adolescencia con jeans y tenis y lucen idénticas

Suri Cruise, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise ha crecido y se ha convertido en una adolescente con un gran estilo como el de su madre.

La joven de 16 años ha demostrado que tiene un gran gusto por la moda, aprendido de su famosa madre, quien es todo un icono de la moda.

Desde jeans, hasta faldas y pantalones deportivos son algunas de las prendas que la hija de la famosa expareja lleva a su edad, imponiendo tendencias y luciendo hermosa.

Pero, además, de vez en cuando copia algunos looks que su madre llevó en su adolescencia, demostrando que lucen idénticas, como pasó recientemente.

Suri Cruise imita look de Katie Holmes en su adolescencia con jeans y tenis

Recientemente Suri Cruise fue captada caminando con sus amigas por las calles de Nueva York, con un look sencillo y chic.

La joven llevó un atuendo muy parecido que lució Katie en su adolescencia con unos jeans a las caderas con botones, y lo combinó con un suéter en tono rojo strapless.

Este atuendo lo complementó con unos tenis celestes y blancos, y el cabello lo llevó suelto y al natural, luciendo idéntica a su mamá.

“Wow esta niña es hermosa, por un momento recordé a Katie”, “no quedan dudas que son madre e hija”, “Suri es preciosa y perfecta”, “luce igualita a Katie en su adolescencia, la amo y me encanta su estilo”, “ella es idéntica a su mamá, y con tanto estilo como ella”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No quedan dudas que Suri ha aprendido mucho de la moda de su madre, pues no es el primer look que le copia.

También ha llevado looks con shorts, muy sencillos pero llenos de estilo y glamour, demostrando que sus atuendos son los mejores e imponiendo tendencias a su corta edad.