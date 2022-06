“Ridículos”: critican a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez por el secretismo detrás de su boda

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez finalmente unieron sus vidas o así levantaron sospechas tras una serie de fotografías que circularon en redes sociales en las que se les ve recibir la bendición del Papa Francisco en el Vaticano.

La única forma de estar de este modo frente a la figura religiosa es a través de una audiencia para la que debieron llevar su copia del Acta de Matrimonio Sacramental. Así que es seguro que los artistas firmaran papeles en una boda secreta antes de irse de viaje.

También llamó la atención una fotografía en la que puede apreciarse lo que parece un anillo de matrimonio en el dedo anular de Rodríguez la cual fue bendecida en el momento.

Si bien la noticia sorprendió a todos, el atuendo que Cynthia lució frente a su Santidad se convirtió en foco de atención pues “rompió el protocolo”.

De acuerdo a las reglas, las mujeres deben vestir de negro, con falda por debajo de las rodillas, llevar un velo y evitar los escotes amplios para estar frente al Papa pero la conductora optó por un vestido con un abrigo blanco. Sólo las reinas pueden vestir de blanco cuando se presentan frente al Papa.

Ni Rivera ni Rodríguez se han pronunciado al respecto y tampoco han compartido fotos juntos de su viaje. Si bien la pareja suele ser muy discreta respecto a su relación, los fans los llaman “exagerados” y “ridículos” por tanto secretismo.

“Y supuestamente ese Carlos es sencillo pero la fama los hace ser así”. “Amigos no vale la pena comentar nada de ellos. Cuando la mayoría de las personas dejen de comentar y de seguirlos en las redes sociales van hacer mas humildes”. “Y aunque no se casaran en secreto nos iba a valer lo mismo. Par de sangrones”. “Pues que hagan su escándalo en otro país. Después de que gracias a sus fans son famosos”. “Ahora resulta que muy exclusivos”. “Más tardan sus panchos que hacen que lo que dura su amor”. “Me parece una tontería que andan en España y no salen juntos y más si son esposos. Ya déjense de tanta payasada”. “No comparten nada con sus fans y ellos están gracias al público pero en fin”, expresaron en redes sociales.

En medio de la oleada de críticas, también los defendieron.

“La gente cree que por que son figuras públicas no tienen vida privada”. “Bien por ellos que mantienen su privacidad. Que sean felices”. “Si lo quieren mantener en secreto, si vendieron la exclusiva, si sólo es un montaje, es su problema...ellos pueden hacer lo que les venga en gana”.

Cynthia habría viajado a España para someterse a un tratamiento de fertilidad

En diciembre del año pasado, la conductora reveló a Venga la Alegría que quería convertirse en madre este año, por lo cual buscaría embarazarse junto a Carlos Rivera. Es así como trascendió que su viaje a Europa sería con dicho propósito.

Una fuente reafirmó dichos rumores, asegurando: “Por ahora están viendo alternativas y lo intentarán de manera natural ya estando los dos tranquilos, pero tampoco descartan la idea. Si por alguna razón no lo logran, sí se someterán a un tratamiento de fertilidad, aunque los papás de ella no están muy de acuerdo, pues ellos son de Coahuila, tienen otras creencias y costumbres, pero al final es decisión de Cynthia y Carlos nada más y ellos tendrán que respetarla”.