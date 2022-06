El relato de Carolina Soto donde que despertó los rumores de embarazo

Sin revelar los motivos que le habrían llevado al episodio, algo que comió o tal vez por un virus, la presentadora Carolina Soto le contó a sus seguidores los angustiantes y vergonzosos momentos que vivió en un aeropuerto.

La famosa de 37 años, y que recientemente contó qué hacen con la ropa que usan las presentadoras en Día a Día, aún le causaba incomodidad compartir los detalles. Sin embargo, lo hizo muy a su estilo y sin tapujos. Pero también dejó escapar rumores sobre la posibilidad de estar embarazada.

¿Qué le pasó a Carolina Soto en un aeropuerto?

“Yo en el momento decía: bruta, si me encuentro aquí una matera, me tocó en la matera, porque me iba a vomitar”, partió diciendo en el material que difundió desde sus historias de Instagram.

Lo cierto es que Carolina Soto no pudo contener las ganas de vomitar y tuvo que soltarlo todo desde donde pudo. “El domingo nos fuimos pal’ aeropuerto y ustedes saben que cuando uno va metiendo las maletas, en ese pedacito que es ya para entrar a la sala de espera, me han dado unas ganas de vomitar. Y yo no sabía que una vomitada no se puede sostener”, relató la presentadora.

Seguidamente, dijo: “Entonces había unas canastas de basura y me tocó ahí y la gente pasaba haciendo fila y me miraba. Yo decía Dios mío perdón, qué pena, pero no aguantaba y no había un baño cerca”.

“Además, en los baños del aeropuerto también me dieron ganas y fui y había fila para entrar, todos ocupados. Me tocó en el lavamanos, con eso les digo todo”, finalizó Soto.

La cuenta @lacriollacolombiana, dedicada a la farándula nacional, tomó el video de Carolina Soto que se llenó de comentarios con un supuesto embarazo. Mira la publicación:

“Bebé a bordo”, “me imagino la vergüenza”, “estará embarazada, qué rico”, “¿y cuántos meses tienes?”, “lo raro es que no aclara por qué fue la fatiga”, “este es el preanuncio de su embarazo”, “eso solo lo hace un bebé jaja” y “estás listas”, fueron algunas de las reacciones.

El conmovedor mensaje de Carolina Soto a su hermana fallecida

A finales de enero, Carolina Soto junto a su mamá y al esposo de su mamá, la presentadora escribió un libro sobre el fallecimiento de su hermana. “Historia de un duelo”, es el nombre del texto.

Soto confirmó la noticia y aseguró que, en un principio, lo pensaron mucho y no sabían si se atreverían a escribirlo. Y es que esto representaría revivir un momento muy duro en sus vidas, del que por poco no se recuperan.

En una emisión de Día a Día la presentadora y los co-autores del libro fuerin entrevistados y más de uno terminó conmovido con sus palabras.

Ella aseguró que no le gusta estar triste, ni hablar de cosas de este tipo, por eso, el capítulo que escribió recibió el nombre de “Soffy, el ángel de mi guarda”.

“Sofi se nos manifiesta, no está físicamente con nosotros, pero sabemos que está y la sentimos de diferentes formas, siempre nos impulsa a hacer diferentes actividades para promover la donación de órganos, para escribir este libro y para ayudar a mucha gente que está pasando por un duelo seguramente y necesita ese bálsamo”, afirmó.