Carolina Soto es una de las presentadoras colombianas más comentadas y queridas del país. Así fue la sencilla celebración con la que Carolina Soto celebró los cinco años de su hijo

Actualmente hace parte del programa Día a Día, en donde comparte set con Carolina Cruz, Catalina Gómez e Iván Lalinde.

Con su carisma y creatividad durante el programa, ha encantado a miles de personas.

En su cuenta de Instagram ya suma un poco más de tres millones de seguidores pendientes de su vida.

Muchos de ellos no dudan en comentar cada una de sus publicaciones, fotografías y videos.

View this post on Instagram

Sus hijos Violetta y Valentino han encantado a sus seguidores debido a sus ocurrencias y a su ternura.

Los pequeños se roban la atención en cada una de las publicaciones que hace la presentadora.

De hecho, se han convertido en los protagonistas de las redes sociales de sus padres.

En especial, el día de ayer millones de personas estuvieron atentas a cada una de sus publicaciones.

Esto, debido al cumpleaños de Valentino, quien llegó a los cinco años de vida en compañía de sus seres queridos.

La presentadora hizo una conmovedora publicación en la que resaltó la importancia que ha tenido su hijo en su vida.

“Hoy celebro 5 años de vivir a tu lado😍 y han sido los MEJOR 5 de mi vida! VALENTINO GRACIAS POR LLEGAR A NUESTRO MUNDO! Feliz cumpleaños amor mío q Dios te de salud y larga vida, y deseo q seas un gran ser humano! ❤️ soy muy feliz de recordar cada momento vivido contigo, te he disfrutado mucho y no me canso de hacerlo😍”.