Carolina Soto cuenta qué es lo que hacen con la ropa de “Día a Día” que usan las presentadoras

A Carolina Soto le suelen preguntar cosas de su vida y una de ellas es qué es lo que hacen con la ropa de “Día a Día”, pues muchos piensan que a ella y a Carolina Cruz les regalan mucho de lo que usan en el show matutino.

Y por eso es que piensan que ellas tienen un clóset gigante donde guardan todo lo que usan.

Ahora bien, de que les regalan cosas, sí, muchas, por su profesión y por donde están. Pero que les den toda la ropa que usan, tampoco es del todo cierto.

Esta fue la explicación que dio la presentadora.

No todo se lo regalan

La presentadora tiene que devolver lo que se pone en el programa.

“Yo no me quedo con todo, eso depende: si me gustó mucho algo, lo compro, me quedo con eso”, fue lo que dijo la presentadora

Pero a veces sí le regalan cosas, aclaró. Y también le hacen rebajas en lo que desea comprar.

“Muchas veces me hacen descuento y demás y, obviamente, muchas marcas también le mandan a uno regalitos”, expresó.

La famosa tiene una marca de zapatillas deportivas cuyo par está en los 99 mil pesos promedio.

Mientras tanto, su compañera Carolina Cruz...

Ella también promociona bastante ropa en el programa. Y a pesar de que su marca la dejó en problemas económicos, aún sostiene su línea de accesorios y también de productos para el cuerpo, que se llegó a conseguir incluso en grandes superficies.

Cruz comentó que alguna vez estuvo en varios problemas financieros (incluso la llamaban de los bancos) para poder solventar las deudas de su emprendimiento.

Y si bien este no tiene el alcance que daba antes, aún existe, de cierta manera.

Ella más que todo se enfoca en la fundación que tiene para ayudar a niños vulnerables, “Salvador de Sueños”.