“El fue el que perdió”: las muestras de apoyo a Shakira que nos recuerdan que es mejor salir de una relación donde no eres feliz

Las redes sociales no han dejado de hablar de Shakira y Gerard Piqué y es que después de varios días en los que la pareja se mantuvo en silencio, finalmente confirmaron que se separarían.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, anunciaron en conjunto.

Fue la conductora Laura Fa quien dio la primicia en su podcast ‘Mamarazzis’ sobre una supuesta infidelidad de Piqué que los ha tenido en medio de una crisis matrimonial desde hace tiempo. “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar. Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso ha pasado”, manifestó.

Shakira junto a Gerard Piqué y sus dos hijos: Milan y Sasha. Instagram @3gerardpique

Shakira y Gerard Piqué comenzaron su relación en febrero de 2010 y actualmente tienen dos hijos en común. Si bien la conversación está en torno a lo que sucederá con los pequeños, en cómo se llevará a cabo el proceso y aquellas señales que se convirtieron en una crónica de una separación anunciada, muchos se han dedicado a mostrarle su apoyo a la cantante.

Los fans ya temían que sucedería pues habían notado en varias ocasiones que el futbolista no parecía estar poniendo el mismo esfuerzo que ella en la relación. Además, aseguraron que la diferencia de edad y de carreras también marcaba estilos de vida aislados que los llevaría a tener problemas.

Shakira y Piqué iniciaron su romance después del Mundial de Sudáfica, en 2010. Instagram @shakira

“Él fue el que perdió”. “Shakira siempre ha merecido algo mejor que ese niñato”. “Ella le mostró mucha entrega y parecía que él nada más la tenía porque sí”. “¿¡A qu8ién se le ocurriría lastimar así a la poderosísima Shakira?!”. “Todo tiene su principio y fin era su destino conocerlo para traer al mundo a sus maravillosos hijos, solamente el amor por los hijos es eterno.. todo lo demás va y viene”, se lee en redes sociales.

Pensar en un engaño siempre causa indignación, especialmente cuando se trata de una de las artistas más queridas del espectáculo.

Shakira ya había dado señales de que la estaba pasando mal y parecía estar desahogándose en su música como suele hacerlo.

Es así como mucho sospecharon que el tema “Don’t Wait Up”, lanzada en 2021 es una indirecta a la ruptura con él.

“¿Recuerdas cómo iluminamos la habitación? ¿Y cómo te sentiste antes de conocer todos mis diferentes estados de ánimo? Pero ahora te vuelvo loco cuando te golpeo con la verdad. (...) ¿Por qué no bajas tu teléfono y me miras a los ojos?”, reza la letra.

El futbolista español Gerard Piqué (derecha) junto a la cantante colombiana Shakira (izquierda). Foto: facebook.com/3GerardPique

Del mismo modo, “Te felicito”, despertó más rumores pues la letra dice: “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”.

Quizá no hay detalles oficiales de lo que los llevó a la ruptura y mientras algunos la culpan por “no haberse dado cuenta antes”, otros se han encargado de recordarnos que siempre será mejor salir de una relación que no te hace feliz.

Nos aferramos a la idea de estar con alguien, nos quedamos con lo cómodo y lo que parece estable. Pero olvidamos la parte en la que somos realmente felices.

Aprende a decir “adiós” cuando tengas que sacrificar tu felicidad. Acostúmbrate a ser tu prioridad. No es saludable drenar toda tu energía por otra persona. Debes entender que no eres responsable de la felicidad de otros más que de ti misma.