Los hijos de Shakira aparecen en una foto al lado de Piqué y dejan ver lo mucho que han crecido

Shakira es sin duda una de las latinas más famosas y queridas a nivel internacional por su gran talento musical y belleza barranquillera.

La cantante se ha mantenido en la cima gracias a que ha sabido adaptar su estilo para encantar a las nuevas generaciones. Y aunque ahora se encuentra en medio de la promoción de su nuevo sencillo “Don’t Wait Up”, sus hijos Sasha y Milán han acaparado la atención por una aparición inesperada.

Ambos son fruto de la relación de la colombiana con el futbolista español Gerard Piqué y ya que no suelen mostrarlo a menudo, los fans se sorprendieron al ver lo mucho que han crecido.

Fue Piqué quien enloqueció a todos luego de compartir una inesperada selfie al lado de sus hijos.

“Los tres mosqueteros”, escribió el futbolista en la descripción de la imagen.

De inmediato llovieron halagos para los tres, además de que los fans no pudieron evitar señalar que los pequeños heredaron los mejores genes. Aunque claro, también hubo debate sobre a quién se parecen más.

“Son adorables!”. “¡Pero qué grandes están y qué buena genética!”. “Que belleza Milan esta grandisimo!!”. “Sasha es igual a Shakira”. “Esos niños están hermosos”. “El rubio es mamá y el castaño es papá! La genética no miente”, se lee en redes sociales.

Eso sí, algunos usuarios han criticado al jugador del FC Barcelona por haber subido tantas selfies en los últimos días y “arrastrar” a sus hijos a la tendencia.

Tanto Shakira como Piqué son bastante cuidadosos cuando se trata de mostrar a Sasha y Milán ya que al ser menores, buscan proteger su privacidad en la mayor medida posible.

Actualmente Milán tiene 8 años y Sasha 6 años. ¡El tiempo ha pasado volando!

La maternidad de Shakira tomó por sorpresa a los fans, pues la colombiana tenía más de 30 años cuando conoció a Piqué, a quien además le lleva 10 años. Sin embargo, las cosas se dieron a la perfección y en 2013 dio a luz a Milán. Dos años más tarde, nació Sasha.

Con sus hijos, la colombiana ha sacado a relucir su lado más tierno y maternal, compartiendo con sus fans los momentos más tiernos de ambos.

Sin duda, los pequeños han tenido una vida llena de aventuras, entre los conciertos de su madre y los partidos de futbol de su padre; visitando países, conociendo celebridades y jugando donde quiera que se encuentren. ¡Incluso se han robado el show de sus famosos padres con sus momentos infraganti!

Ambos tienen el sueño de muchos: asientos VIP en los shows de Shakira y una vista privilegiada para presenciar los partidos de Gerard.

Eso sí, ambos famosos han luchado porque sus hijos lleven una vida normal en la mayor medida posible ya que están conscientes de lo difícil que puede ser estar siempre en la mira.

Hace un par de años, la cantante dijo en una entrevista que estaba preocupada por exponerlos al público y cómo podría afectarle. ”No es fácil criar hijos cuando eres un personaje público”, expresó. En 2016 lanzó una iniciativa con Fisher Price para aconsejar a los padres primerizos, de la mano de expertos en crianza.

Por su parte, el futbolista aseguró que hacen lo posible por equilibrar la vida frente a los reflectores con su vida familiar.

Él expresó en una entrevista: “Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar…Porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”.

