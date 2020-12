Critican a Shakira por lucir un cuerpo "demasiado falso"

Shakira y los Black Eyed Peas se convirtieron en tendencia luego de que presentaron el videoclip de Girl Like Me. Y es que los fans no sólo se sorprendieron por la pegajosa melodía sino por las habilidades de la estrella colombiana como skater.

Por si fuera poco, la cantautora apareció con un diminuto body inspirado en las coreografías ochenteras de aerobics. El baile es increíble, con un pequeño guiño al moon walk de Michael Jackson, mezclado con algunos movimientos que se han hecho populares en la plataforma Tik Tok.

"Quiero una mujer como Shakira, esta latina está rica, quiero una chica de familia que sepa vivir y que viva la vida", recita la letra de esta canción.

"Me lo pasé muy bien con este videoclip. ¡Espero que todos lo amen tanto viéndolo como nosotros rodándolo!", afirmó la cantante en su cuenta de Instagram, donde compartió unas fotos de la realización del videoclip.

Shakira looks so good. God Damn pic.twitter.com/YTMujTGZHU — SlayShak (@WorldShakifans) December 4, 2020

Girl Like Me se desprende del álbum Translation, donde los BEP tuvieron como invitados especiales a estrellas hispanas como Shakira, J Balvin, Becky G, Maluma, Ozuna y Nicky Jam.

A pesar de que le han llovido halagos a Shakira por ese desborde de talento y sensualidad, no faltaron aquellos que la criticaron por verse "demasiado falsa"

"Tengo mis dudas, se ve muy rara. Parece que lo hicieron con la aplicación donde pones la cara de alguien en el cuerpo de otro pero con mayor calidad", "no me convence el cuerpo, ella no es tan caderona", "Que rara se ve Shakira en ese vídeo parece que el cuerpo no fuera de ella", "Será viable salir de cirugía con el cuerpo de Shakira?", fueron algunos comentarios que plasmaron en redes sociales.

¡Difícil de creer que existan aquellos que piensen que un buen cuerpo siempre es resultado de trucos falsos!

La forma en la que Shakira puede ser una diva glamurosa y una hermosa skater en un mismo video. Hoy día nadie logra ser así versátil, ella siempre es completamente innovadora y siempre nos lograr atrapar con algo diferente, por algo la llaman la reina del pop latino 👑#GirlLikeMe pic.twitter.com/0STNuJ9RCr — Shakira Kingdom 👑 (@ShakiraKingdom) December 5, 2020

Resulta increíble cómo cuesta tanto entender que las mujeres podemos vernos fabulosas al llegar 2a cierta edad". Es decir, a sus 43 años, esta barranquillera sigue enamorando a todos con su belleza y su destreza para el baile pero en los últimos meses ha dejado a todos boquiabiertos con su habilidad para los deportes extremos. Además, siempre ha demostrado que lleva una vida saludable, entre comidas balanceadas, ejercicio y nada de excesos.

Shakira siempre se ve perfecta y aunque es obvio que los años pasan y cobran facturas, no es para criticar cada centímetro de su cuerpo.

Por suerte, los comentarios positivos han sido más. Para muchos, la colombiana es una verdadera inspiración y una prueba de que una vida sana puede garantizarte una gran fortaleza y hasta restarte años.

El vídeo de Shakira demuestra que no tienes que tener un cuerpo exhuberante para verte bien, solo necesitas un cuerpo sano 👌 — Karen (@KarenJaVe) December 5, 2020

Es momento de desaparecer los prejuicios, de dejar de creer que cuando llegamos a cierta edad dejamos de ser hermosas o deseables. Hoy más que nunca, debemos aprender a aceptar los cambios en nuestro cuerpo y ver todas esas marcas como un símbolo de los buenos recuerdos que vamos acumulando.

Shakira ha sumado un sin fin de éxitos que le han dado un gran prestigio a nivel internacional.

Además, es madre de dos niños y todas sabemos que el cuerpo cambia con la maternidad. Pero ella sigue tan atlética como siempre, derrochando sensualidad sobre el escenario y poniéndose lo que quiera.

Basta con recordar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV con el que enloqueció a todos al lado de Jennifer López. Ambas hicieron que se convirtiera en uno de los shows más vistos de todos los tiempos.

