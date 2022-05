Hilary Duff revela el lado más duro de ser una estrella infantil: “vivía en una burbuja, no sabía quién era”

Hilary Duff es una de las actrices más famosas que comenzó en las pantallas desde muy pequeña, en películas como Casper y la Mágica Wendy, y luego en la serie de Disney, Lizzie McGuire.

La celebridad creció ante las cámaras y reflectores, pues luego de varias temporadas de la famosa serie de Disney, protagonizó otras películas, pero, aunque muchos creen que sería una vida de ensueño, para ella no resultó así.

Recientemente, la famosa abrió su corazón en una entrevista, y contó lo difícil que fue para ella ser una estrella infantil.

Hilary Duff cuenta cómo le afectó crecer ante las cámaras como una estrella infantil

La actriz contó que, a pesar de su vida llena de lujos, no estaba conforme ni era feliz, pues ella quería tener una vida normal como la de sus amigos.

“No sabía cocinar ni poner en marcha la lavadora. Mis amigos hacían cosas normales para esa edad, pero yo vivía en una burbuja y me sentía fatal”, confesó Hilary, exponiendo los riesgos de crecer ante las pantallas.

Y es que muchas veces se cree que es una vida perfecta, pero no es así, y menos cuando se es niña o adolescente, pues se pierden muchas etapas de la vida.

“Tenía una carrera increíble, pero ya no estaba satisfecha. Por no hablar de la presión que sentía: Tenía unas 200 personas trabajando para mí en las giras. Yo era responsable de sus salarios. Era demasiado”, confesó.

Y, además, expresó que no sabía ni quién era, ni qué le gustaba, pues ni siquiera podía estar sola.

“Ni siquiera sabía lo que me gustaba y lo que no. No planificaba mi día y nunca estaba sola. Tuve que desconectarme para entender quién era, qué quería realmente y aprender a vivir sola”, d ijo la protagonista de How i met your father.

Por eso, decidió tomarse una pausa a sus 18 años, a pesar de tener una carrera exitosa, pues prefirió tener una vida normal.

“Alrededor de los 18 años lo dejé todo. Acababa de terminar una gira. Estaba en Europa y después del último concierto, dije: ‘Basta’”.

Afortunadamente esto le sirvió para poner en orden su vida, pues luego volvió con más fuerza, y actualmente sigue triunfando en las pantallas, además de tener tres hijos y una familia hermosa.