Hilary Duff enfrenta sus inseguridades y posa sin ropa tras tener tres hijos: “fue aterrador, pero me sentí hermosa”

Hilary Duff no solo es de las mejores cantantes y actrices estadounidenses, también es una gran madre de tres hijos.

La famosa tuvo a su primer hijo Luca a sus 24 años, convirtiéndose en madre joven, hace tres años tuvo a su segunda hija Banks, y hace solo un año dio a luz a su tercera hija, Mae.

La protagonista de Lizzie McGuire ha hablado en diferentes oportunidades sobre los traumas que ha vivido con su imagen, específicamente con su peso.

Y es que por años se sintió acomplejada, y luego de ser mamá de tres los miedos e inseguridades volvieron a ella, por lo que siempre llevaba jeans corte alto, y vestidos anchos.

Sin embargo, la actriz dejó esos miedos de lado, y tuvo la valentía de posar sin ropa para la portada de una revista, dando una gran lección de amor propio.

Hilary Duff posa sin ropa tras ser mamá y da lección

Hilary es la portada de la revista Women’s Health y sorprendió a sus fans al mostrarse sin ropa, demostrando su belleza natural.

La famosa contó a través de sus redes lo mucho que le costó despojarse de sus prendas que la llenan de seguridad, para mostrarse vulnerable, pero finalmente se sintió poderosa y hermosa.

“Entonces, esto fue aterrador... ¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón! @womenshealthmag tuvo la sesión más hermosa de mujeres y, de hecho, la pasé de lo mejor. Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de cintura alta y lo que sea que use normalmente”, contó la actriz en sus redes.

Y destacó “me encantan estas fotos, gracias por capturar un momento en el que me sentí completamente vulnerable pero poderosa. Otros grandes agradecimientos”.