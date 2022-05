Greeicy confiesa por qué es “brusca” con su bebé: “La maternidad es difícil”

Desde que se convirtió en madre por primera vez, hay algo que identifica muy bien a Greeicy Rendón y es su sinceridad. Anteriormente no tuvo complejos para mostrarse en medio de lo que sería un episodio de depresión postparto.

Ahora, con su bebé en brazos, tampoco tuvo tapujos para preguntarle a su hijo por su tiempo y vida, pues desde que nació Kai ella no ha hecho más que estar atento 24/7. Sin embargo, sus expresiones causaron revuelo en redes sociales por la “brusca” forma de hablarle, pero ella se adelantó para aclararlo.

Greeicy explica por qué es “brusca” con su bebé

“Aquí, aprendiendo a malcriar bebés. ¿hum? ¿Mi tiempo qué? ¿Mi vida qué? ¿Ah?”, se preguntaba mientras le miraba al pequeño, que dormía en su pecho.

Greeicy no perdió tiempo y prefirió pronunciarse antes que dijeran que lo “trataba mal” o que no lo quería. “Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no quiero, porque yo amo a mi bebé”, partió diciendo entre risas.

Seguidamente invitó al bebé a que la defendiera de las críticas. “A ver diga: ‘yo tengo una mamá brusquita, porque ella me habla como si yo entendiera todas esas bobadas que me dice’. ¿Cierto que sí? Ay cochito, diga que sí, defiéndame. Pa’ que la gente sepa que nos amamos, ¿o no?”, dijo la intérprete.

“Diga pues algo, defienda a su mamá, de todas esas calumniadas que le están metiendo”, continuó Greeicy, quien está comprometida con Mike Bahía, su novio de toda la vida.

La cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colombiana, publicó el video en su cuenta oficial. Mira el momento de Greeicy con su bebé:

Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de los usuarios aplaudieron a Greeicy por mostrar la realidad de la maternidad. Aunque se trata de una etapa maravillosa y una experiencia única, la crianza de un bebé desde el día en que nace es complicada y sacrificada.

“Ella está siendo real, la maternidad es difícil y aunque AMAMOS nuestros hijos quisieras respirar solas y olvidarnos de todo por unas horas”, es uno de los mensajes que se leen.

“Y cuántas no suben a las redes diciendo que los aman y siendo las más amorosas y los maltratan, sin duda ella ama a su hijo. Si ama los animales, no me imagino el amor por hijo”, fue otra de las reacciones. “Yo también le hablaba brusquito a mi hijo y le di seno hasta los 2 años cumplidos y NOS AMAMOS COMO LOCOS”, dijo otra usuaria.

Las ojeras que muestran cómo vive Greeicy su maternidad

Con su bebé en el hombro, unas ojeras que no pueden crecer más y un mensaje de “24/7″ para indicar que es mamá a tiempo completo, la intérprete de Cuando te vi impresionanó a todos sus fans.

La cuenta @rechismes extrajo la imagen que Greeicy Rendón compartió inicialmente en sus historias de Instagram.

“Cómo ha cambiado esta mujer desde que quedó embarazada. Está irreconocible”, “definitivamente una vida caóticamente hermosa”, “es una lucha interminable”, “su callejón sin salida”, “se ve cansadita, pero feliz y realizada” y “me suena es que anda con depre postparto”, fueron parte de los mensajes que recibió.