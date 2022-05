“No usen el feminismo para esas cosas”, la reacción de Christian Nodal a las acusaciones de los fans de Belinda

“Ahora me acusan de maltratador y que gran mentira", dijo Christian Nodal a sus seguidores (Cortesía)

La ruptura de los cantantes, Christian Nodal y Belinda, se ha convertido en una telenovela sin fin. Fans de la protagonista de la serie Bienvenidos a Edén le han dado con todo al intérprete de Ya no Somos ni Seremos, llamándolo maltratador.

Ante estas acusaciones, Nodal decidió salir al paso pero no en los medios de comunicaciones sino directamente en un live para enfrentar a los fans de Belinda y el grupo de mujeres “feministas”.

“No usen el feminismo para esas cosas”, dijo Nodal conectado a un live en plena madrugada donde lanzó varias frases afiladas.

Hace unos días por una publicación de la madre de Belinda, Belinda Schull, donde lo llamó “naco” y “oportunista”, Nodal se defendió publicando un audio donde la cantante pop le exige dinero para ella y sus padres.

¿Castigarlo o no?

Desde ese instante se desató tremendo escándalo en las redes sociales, donde incluso un grupo feminista exigió que castigarán al cantante aplicándole la Ley Olimpia, ahora el exponente del regional mexicano soltó unas frases que dejaron a varios con la boca abierta.

“Ahora me acusan de maltratador y que gran mentira, son cosas bien cabrones. No usen el feminismo para esas cosas, me entienden, una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien, con justicia”, expresó duramente Nodal.

Los fans del cantante de regional mexicano no quedaron muy contentos con estas palabras y él replicó de nuevo agregando que el respeto es indispensable para que exista una armonía entre las personas por lo que pidió dejar de inventar cosas sobre su vida, en especial por aquellos detractores de redes sociales.

“Respeten a una mujer, ¿me entienden?, respeten. Tienen talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan… los amo muchísimo”, agregó el también compositor.

El último tatuaje fuera

Recientemente Nodal transformó el último tatuaje que le recordaba a Belinda. La noticia rápidamente se volvió viral en redes sociales pues el diseño se encontraba en una parte muy visible de su rostro.

En el programa Ventaneando, los tatuadores que son una pequeña y su padre compartieron algunos detalles sobre su encuentro con el cantante mexicano.

“Yo sinceramente me di cuenta hoy de todo lo que significaba que él se hubiera hecho ese tatuaje”.

Asimismo, destacó que durante su encuentro con Nodal no profundizaron sobre el motivo por el cual se quería tapar la palabra que tenía en la frente y solo concordaron en qué tipo de flor quedaría al final.