Regina Blandón cambia de look: reaparece sin cejas y con cabello rojo

Regina Blandón se sometió a un cambio de look extremo y lo presumió con sus seguidores por medio de una foto que dejó a todos con la boca abierta. Su transformación no se trató de un simple corte de cabello o tinte, sino que también decidió quitarse las cejas.

Regina Blandón se defiende de las críticas por su cambio de look

La famosa es conocida por su papel en La Familia P.Luche, pero desde entonces ha cambiado mucho hasta convertirse en una de las actrices más reconocidas de México.

Ahora parece estar involucrada en un nuevo proyecto que la ha obligado a cambiar su apariencia de manera radical.

En un video en redes sociales, la famosa demostró que no le tiene miedo a nada y presumió su nuevo look sin cejas y con el cabello rojo. Mientras que algunos de sus fans opinaron que se ve hermosa, otros criticaron su cambio.

Te recomendamos: Critican a Regina Blandón por sus películas y ella deja a todos callados

El video en el cual aparece sin maquillaje y sin cejas se llenó de comentarios en los que sus seguidores la comparaban con personajes como ‘El Lorax’ o ‘Valiente’.

Te recomendamos: ¿Embarazada? Regina Blandón levanta sospechas con foto en bikini

Las críticas y malos comentarios en su contra, provocaron que la actriz explicara la razón de su cambio y se defendiera de los ‘haters’.

“Son por chamba, pero aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale ma..., ¿no? Jajajaja”

También respondió a quienes decían que no lo volviera a hacer y que el cambio había sido ‘horrible’.

“Estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias”

Regina ha dejado claro que no está dispuesta a tolerar faltas de respeto hacia ella en sus redes sociales, y en más de una ocasión se ha defendido de quienes la critican por sus ideas o por su físico.

Te recomendamos: Así fue como Regina Blandón defendió a Eugenio Derbez luego que lo acusaran de abusar de ella

Anteriormente, por medio de su cuenta de Instagram, la famosa compartió una serie de fotos en ropa interior, acompañadas de un texto en el cual respondía a los que la criticaban.

“El otro día me comentaron en una foto: “enseñándonos la lonja” y no he parado de pensar en lo dlv que estamos. Advertencia: este post no es para que me digan “no, pero no hagas caso, no, pero así te ves bien”, no me estoy tirando al piso para que los likes me reanimen o porque quiero atención.”

La actriz explicó que estas fotos se las había tomado en un momento en el que se sentía feliz y guapa, pero cuando volvió a verlas notó que comenzaba a criticar su cuerpo y a sentirse mal. Esto le hizo darse cuenta de lo mal que se hablaba a sí misma, razón por la cual quiso responder a las críticas.

“Estas me las tomé hace poquito mientras me arreglaba. Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije “mira, me siento guapa hoy, la verdad” y me tomé las fotos y seguí con mis actividades. Y las vi al día siguiente cruda y en chinga dije: “se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla…” Y así he sido toda la vida conmigo. Diario me levanto a pesarme y no saben lo dlv que me hablo.”

Regina recordó que desde niña le enseñaron que tenía que cuidar su imagen y verse de cierta manera, especialmente por ser artista. Sin embargo, esto le ha provocado inseguridades sobre su cuerpo. Especialmente cuando la felicitan por bajar de peso o cuando le hacen comentarios sobre su físico.

Por esa razón quería compartir con sus seguidores que no está bien criticarse todo el tiempo, ni presionarse para verse siempre de alguna forma. Es importante aprender a quererse y valorarse, e incluso cambiar la manera en la que se piensa sobre el propio cuerpo y el de los demás.