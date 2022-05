Carolina Cruz habría revelado el motivo de su divorcio: “Tu escape fue mi escape”

Desde que anunció el fin de su relación sentimental con Lincoln Palomeque, Carolina Cruz ha utilizado sus redes sociales para enviar “mensajes subliminales” que tienen que ver con esta decisión. A través de pequeñas reflexiones, la conductora de Día a Día se ha desahogado de una manera muy sutil.

Y aunque la famosa ya ha dicho en algunas ocasiones que sus mensajes son interpretados de manera incorrecta, hay algunos que son muy concretos. Por ejemplo, en las últimas horas a través del formato de las historias en Instagram, compartió un par de imagénes y en una habría revelado la razón por la que se separó del papá de sus hijos.

Carolina Cruz comparte contundente mensaje sobre la “libertad”

Cuando Carolina Cruz confirmó su separación con Lincoln Palomeque, aseguró que: “Aquí no hay malos, solo hay buenos seres humanos con ganas de buscar la felicidad y tranquilidad”, también añadió que sus hijos “Salvador y Matías son nuestro más grande tesoro y por ellos estamos manejando las cosas con todo el amor y respeto posible”

Y en las últimas horas, la profesional dejó entredicho que el motivo era precisamente ese, la felicidad, tranquilidad, es decir la estabilidad emocional entre ellos.

“Alguien que juega con tu estabilidad emocional, no puede ser el amor de tu vida”, se lee en la imagén que compartió Cruz, y ella le añadió: “No lo es ni puede ser”.

Y en la próxima imagen se lee: “Se me ocurrieron tantas formas de encontrar libertad, pero ninguna tan hermosa, gloriosa y precisa como la que me regalaste cuando te fuiste. Tu escape fue mi escape”, por su parte, la conductora le agregó unos emojis de aplausos dejando claro que estpa completamente de acuerdo.

Lee más del tema: Carolina Cruz da tremendo “indirectazo” a Lincoln Palomeque por su nueva libertad

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @la_chismosa_news compartió las declaraciones de la famosa y los usuarios estuvieron completamente de acuerdo con ella.

La conductora siente que tomó la mejor decisión

Horas después de compartir la noticia de su divorcio, Carolina Cruz se mantuvo activa en sus redes sociales, en especial en Instagram donde compartióo una serie de imágenes con mensajes con los que transmite la paz que siente en medio de su separación.

“Aprendí que está bien que no todo el mundo apruebe mis decisiones. Estoy aquí para vivir mi vida, no para que otros la entiendan. Si yo me siento en paz, es más que suficiente”, se lee en una de las imágenes que compartió la famosa en sus historias.

Mientras que en otra asegura que “nunca dudes de tu habilidad para transformar la energía de dolor en crecimiento, en fuerza, en poder, en sabiduría, en propósito, en creación, en reinvención, en amor”.

Además, se refirió a la importancia de saber empezar desde cero después de grandes cambios. “Claro que se necesita valentía para hacer cambios en tu vida, para sanar, renovarte y acomodar lo que está fuera de lugar. No es sencillo comenzar, pero una vez que lo haces te aseguro que nada vuelve a ser como antes”.

Cabe resaltar que Carolina Cruz, además, compartió un corto video en el que se le puede ver disfrutando de un spa y también una foto de su pequeño Salvador, en la que escribió: “Todo es perfecto”.

Te puede interesar: Carolina Cruz explota: “Lo que pase con mi vida no cambia la canasta familiar”