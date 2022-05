Carolina Cruz explota: “Lo que pase con mi vida no cambia la canasta familiar”

El problema de ser famoso es que hay límites que se cruzan en lo mediático y a nivel de fans: todo lo que haga la persona está sujeto a escrutinio público, así ella luche por controlar su propia narrativa. Y si bien hay cambios culturales (se pasó de invadir la privacidad y de dejar en parte de retratar micromachismos), todavía falta.

En Colombia esto sí que lo pueden decir uno, las influencers, que igual viven de estos titulares, vistas y likes. Muchas son celosas de su vida, pero otras han expuesto, según su relato, lo que les conviene para crear este personaje que en últimas monetizan. Y por otro lado están las famosas que trabajan en televisión. Carolina Cruz, con su divorcio, ha sido blanco de especulaciones a todo nivel.

El primero de ellos la obligó a revelar una situación que trataba de paliar hace meses. Graciela Torres, “La Negra Candela”, echó al aire el chisme de que se separaba de Lincoln Palomeque, por lo que le tocó salir al paso. Y desde ahí le han inventado parejas, entre otras cosas.

Y ella ya ha llegado al límite.

Le gustaría más que se viera su trabajo con “Salvador de Sueños”

En sus historias, ella ha mostrado lo que hace con los hijos de madres vulnerables que no tienen las ventajas de sus retoños. También documenta el crecimiento de sus hijos.

Así, en una de ellas contó cómo se conmueve del crecimiento de Salvador. Pero también aprovechó para echar pullas. Y son justas:

“… estas páginas de Instagram, ‘pichurr!@5′, que nadie conoce y que se esconde una cantidad de gente detrás de ellas. No vayan a salir diciendo que “Carolina está deprimida y por eso llora todos los días…. No, no tengo depresión, ni lloro todos los días por lo que ustedes piensan que yo lloro…”

De hecho, aclaró que como toda la gente, busca ayuda en terapia. Algo que no necesariamente tiene que ser por un caso de depresión sino por simple autocuidado:

“… yo busco ayuda cuando estoy bien, no necesito estar mal para buscar ayuda. Y todas estas páginas ‘pichurr!@5′, de las que hablo, re-postean todo lo que uno hace. Entonces, es una mamera tenerse que ver ‘uno’ en todas partes. Suficiente con tenerme que mirar al espejo y tener que ver mis redes sociales. Para que, además, tenga que ver todo lo que ustedes ‘re-postean’…”

Y luego, dio este gran consejo:

“Trabajen, invéntense algo, busquen noticias diferentes, noticias importantes, noticias internacionales, noticias que cambien el mundo. Lo que pase con mi vida, no cambia la canasta familiar, no baja el precio de la papa, no sube el precio del banano. No pasa nada conmigo. O sea, déjenme tranquila”, expresó ,tajante.