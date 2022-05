Tras filtrar mensajes privados, feministas piden que se aplique la Ley Olimpia a Nodal

Christian Nodal y Belinda sorprendieron a todos luego de anunciar en 2020 que estaban relacionados sentimentalmente. Sin importar el escepticismo que siempre los rodeó, se comprometieron un año más tarde en Paris. El costoso anillo de compromiso que el intérprete de regional mexicano le había dado a Belinda fue valuado en tres millones de dólares (unos 60 millones de pesos mexicanos).

Sin embargo, a principios de 2022 rompieron su compromiso entre rumores de una serie de deudas que tenía Belinda y que Nodal no quiso ayudar a pagar. Si bien las causas nunca fueron aclaradas, quedó en duda el destino del anillo y si la cantante lo devolvería o no.

Si bien ninguno volvió a hablar del otro, Nodal parecía estar aprovechando el dolor de la ruptura para hacer contenido nuevo. Por su parte, una Belinda harta de las críticas y con nuevos proyectos en puerta, optó por mudarse a Madrid.

Belinda pagaría 21 mdp si se queda con el anillo de compromiso, ¿por qué? Twitter @elaca13

Las cosas parecían haberse calmado entre ambos -aún cuando nunca se supo qué sucedió con el anillo- sin embargo, el intérprete de “Botella tras botella” volvió a encender la polémica.

Todo comenzó cuando hace unos días, Nodal respondió a supuestos ataques por parte de Belinda Schüll, madre de la cantante, quien escribió en Instagram: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No los molesto, ni siquiera les exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, respondió Nodal.

Belinda y Christian Nodal

Posteriormente, publicó una conversación en la que se lee que Belinda le pide dinero para arreglarse los dientes y después le recrimina haberle “destruido la vida”.

“Amor. ¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿A parte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”, le pregunta ella. Uno de los mensajes fue eliminado y siete minutos después, le envía otra serie.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, finalizaron los mensajes de la cantante.

Hasta el momento Belinda no se ha pronunciado respecto a la publicación de Christian sin embargo, ha recibido un sin fin de ataques por aquellos que la señalaron de “interesada” y “tóxica”.

Ahora, feministas piden que se aplique la Ley Olimpia a Nodal pero ¿es posible?

Belinda y Christian Nodal (Instagram)

En el caso de Nodal no podría aplicarse esta ley ya que la conversación no implica violencia digital sexual.

La Ley Olimpia cataloga la violencia digital como una forma de violencia contra las mujeres,. Esto incluye acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y vulneración de información privada, además de la difusión de contenido sexual sin consentimiento ya sea en textos, fotos, videos o datos personales a través de cualquier entorno digital.

Es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal con el objetivo de proteger, sancionar y concientizar. La persona que sea víctima de esto, debe saber que tiene el derecho a la intimidad personal, así como el pleno ejercicio libre y protegidos de sus derechos sexuales para salvaguardar su integridad.