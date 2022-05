La polémica publicación de Britney Spears tras perder a su hijo que le ha valido las críticas

El pasado sábado 14 de mayo Britney Spears dio la noticia más triste y devastadora de todas al anunciar que había perdido al bebé que estaba esperando con su prometido, Sam Asghari.

La cantante y el actor publicaron una imagen en sus redes en la que se leía “con gran tristeza tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo”.

Sin embargo, se mostraron agradecidos por el apoyo, y pidieron respeto para este momento tan difícil que están viviendo.

“Es un momento devastador para cualquier padre. Tal vez deberíamos haber esperado a anunciarlo, pero estábamos demasiado emocionados por compartir las buenas noticias. Nuestro amor mutuo es nuestra fuerza”, escribieron en el mensaje.

Sus fans la llenaron de palabras de aliento y trataron de animarla en este momento tan difícil que atraviesa.

“OMG que noticia tan triste, pero sigue intentando”, “pronto les llegará el milagro que tanto desean”, “sigan intentando y Dios los bendecirá”, “fuerzas Britney, eres una mujer muy fuerte”, y “lo siento mucho, ten muchas fuerzas”, fueron algunos de los comentarios.

Britney Spears vuelve a sus redes tras perder a su bebé con video que genera polémica

A dos días de compartir la terrible noticia de su pérdida, Britney volvió a sus redes con algunas imágenes y videos.

Primero compartió una imagen de Sarah Jessica Parker en su papel de Carrie Bradshaw en Sex and the City en la que se lee “no estoy de humor para estar con un montón de gente”, a lo que ella escribió “Desafortunadamente, mi estado de ánimo en estos días … ¡Sinceramente, espero que no se conviertan en años 🙄!”.

Sin embargo, luego publicó un video viejo en el que se muestra en la playa en bikini con su perro, y luego se ve que hace topless.

En el video escribió “tratando de ser sexy corriendo como Baywatch 😳🤷🏼‍♀️😂 !!!! Pssss #TB a México”.

Esta publicación generó indignación en sus fans, quienes se preguntan cómo puede publicar este tipo de videos cuando está viviendo el duelo por su bebé, aunque se trate de algo viejo.

“Britney te amamos, y no estás viviendo algo fácil pero este tipo de publicaciones no son correctas ahora”, “no parece que acaba de perder a su hijo”, “o no tiene sentimientos, o “que tipo de mamá es que perdió a su bebé y ya anda publicando videos en la playa”, fueron algunas de las críticas que recibió la estrella del pop.