Niurka Marcos ataca a Adamari López por su físico y Toni Costa se ríe en lugar de defenderla

La relación entre Niurka Marcos y Adamari López nunca ha sido la mejor, especialmente luego que la cubana criticara la forma de vestir de la puertorriqueña.

Sin embargo, hace unos meses se reencontraron e hicieron las pases, dejando ver que no se llevan tan mal como todos pensaban.

Pero, ahora, la polémica se volvió a encender, luego que Niurka hablara sobre Adamari en el reality en el que está participando junto a Toni Costa, La Casa de los famosos.

La cantante y actriz cubana criticó a Adamari por su físico antes de su transformación física, y también la atacó por no defender a su expareja, Toni.

Niurka habla mal de Adamari López frente a Toni Costa y él se ríe

Durante una conversación con varios integrantes de la casa, con los que el bailarín español se sinceró sobre su relación con Adamari, Niurka la atacó por no defenderlo de quienes lo acusaban de ser gay.

“Difamaciones que el chavo era closetero es una ofensa que, a la niña cuando sea una adolescente y saquen una nota vieja de esas le hagan bullying por culpa de alguien que corrió ese rumor, y por culpa que la mamá no dijo él no lo es. Yo quiero mucho a Adamari, la acabo de ver y me enterneció muchísimo está preciosa, pero esos son errores del pasado, hay que defender a la familia”, dijo Niurka.

Luego, habló sobre el físico de Adamari, frente a Toni. “Cuando Adamari estaba gorda y fea, hubo una época que se puso fea, ajada y gorda, yo la veía en el programa, engordó horrible”, dijo Niurka mientras el bailarín reaccionó de la peor forma.

Y es que muchos fans esperaban que la defendiera, por ser la madre de su hija, pero lo que hizo fue reírse, y ponerse las manos en la cabeza.

Sin embargo, la cubana aclaró que ahora Adamari luce espectacular. “Ahora está preciosa, iluminada, su mirada está coqueta, espectacular”.

Esto indignó a todos los fans de la puertorriqueña en redes, y tacharon a Adamari como “cobarde y poco hombre”.

Pero, luego, Toni explicó que no había defendido a Adamari para no discutir, pero que sí hablaría con Niurka para reclamarle.

“Me lo tengo que sacar porque le faltó el respeto a mi hija, si le falta el respeto a su mamá. Yo hablaré con ella con todo el amor del mundo y pidiéndole por favor que escuche mis palabras, y ella sabe que se pasó, eso no es así, eso está muy feo, yo no salté porque sabía que si saltaba se iba a formar ahí”, dijo Toni.