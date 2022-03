Mientras Adamari llora, Toni Costa presume romántica cita con su novia y lo llaman “patán”

Adamari López no la está pasando muy bien tras su separación de Toni Costa, y es que, aunque vive su soltería al máximo y se muestra feliz, no quiere decir que no esté sufriendo.

En una entrevista que ofreció cuando estuvo en Puerto Rico y salió a la luz hace unos días, la conductora y actriz abrió su corazón, expresando que jamás se imaginaba que sería madre soltera.

“No, no me lo imaginaba. Siempre deseé tener una familia y creo que siempre he luchado por eso, lo vi en mi casa con mi papá y con mi mamá, y es lo que yo he anhelado todo el tiempo y pensando que ya había tenido un traspié y que finalmente había vuelto a encontrar una pareja y haber tenido una hija que tanto deseaba pues pensaba que ahí era y que estaba todo bien, así que sí me sorprendió”, confesó Adamari entre lágrimas.

Además, dejó claro que luchó por mantener su relación, pero no se pudo. ”Aunque luché mucho por mantener ese núcleo familiar me sorprendió la vida de una manera diferente y hoy día seguimos siendo una familia porque los dos vamos a ser siempre los papás de Alaïa, pero desde una manera distinta”.

Toni Costa presume romántica cita con su novia, y lo critican por faltarte el respeto a Adamari López

En medio de estas declaraciones, Toni ha presumido su relación y los detalles románticos que ha tenido con su novia, Evelyn Beltrán, lo que le ha valido las críticas.

Toni Costa viajó con su novia a Puerto Rico Instagram @toni

Y es que el bailarín viajó recientemente con su novia a Puerto Rico, y tuvo una cita romántica, donde hubo desde champán hasta rosas.

Toni le preparó una romántica sorpresa a su novia Instagram @toni

Toni publicó videos en sus historias de Instagram, donde se puede ver desde que llegan a la habitación del hotel, hasta cuando se bañan en la piscina, y se toman de las manos.

Esto es algo que ha indignado a los fans de Adamari, pues consideran que es un “patán” por no tenerle respeto a la puertorriqueña.

Toni y Evelyn se muestran muy enamorados Instagram @toni

“Siempre supimos que eres un patán, y ahora lo confirmas”, “eres un poco hombre no solo le eres infiel a Adamari, ahora lo presumes, no tienes vergüenza”, “ojalá te deje esa mujer por ser tan malo con Adamari”, “Adita se merece a alguien mejor que tú, le hiciste un favor”, y “que descaro venir a presumir estas cosas cuando nunca las hiciste con Adamari, y sabiendo que ella se siente mal”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Por su parte, su novia Evelyn publicó un video en su cuenta de Instagram mostrando otra cita romántica que tuvo con Toni y escribió: “Que suerte la mía de encontrarte y vivir a tu lado momentos únicos ✈️❤️ @toni”.

Queda claro que ninguno de los dos oculta su relación, y están dispuestos a enfrentarse al mundo y a todos en redes por su amor.