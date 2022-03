Adamari López llora al recordar su separación: “no me imaginaba como madre soltera”

Está cerca de cumplirse un año desde el sorpresivo anuncio de separación de Adamari López y Toni Costa, que tras una década de amor y una hija en conjunto, decidieron hacer vidas aparte.

Al respecto, la presentadora de Hoy día se sinceró en una reciente entrevista, en la que habló sobre los retos que ha experimentado durante esta transición y se mostró vulnerable, hasta el punto de dejar caer algunas lágrimas.

“No me imaginaba ser madre soltera. Siempre deseé tener una familia y creo que siempre he luchado por eso, lo vi en mi casa con mi papá y con mi mamá”, aseguró la protagonista de Gata Salvaje.

Asimismo, aseveró que su primer divorcio con Luis Fonsi fue duro porque vio la posibilidad esfumarse, hasta que llegó a su vida el bailarín español.

“Es lo que yo he anhelado todo el tiempo y pensando que ya había tenido un traspié y que finalmente había vuelto a encontrar una pareja y haber tenido una hija que tanto deseaba pues pensaba que ahí era y que estaba todo bien, así que sí me sorprendió”, agregó.

Adamari López también reveló que luchó mucho por mantener su familia unida al lado de Toni Costa

Sin embargo, aunque seguirán siendo familia por siempre, “hoy lo somos pero desde una manera diferente”, reseñó People en Español.

No obstante, la famosa de 50 años no dio más detalles sobre los motivos específicos de su ruptura con Costa, pero sí dejó claro que no se arrepiente porque siente que tomó la decisión correcta.

“Por más doloroso que hubiese sido para mí tomar esa decisión, hoy día estoy segura que fue la decisión correcta y en ese momento también sentía que lo era y que tenía que pensar precisamente en Alaïa, no en el qué dirán, no en ninguna otra posición ni en ninguna otra persona que no fuera ella y obviamente en mí”, finalizó.