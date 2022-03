La canción que Adamari López le dedica a Toni tras su nueva relación con Evelyn Beltrán

Luego que Toni Costa hiciera pública su relación con Evelyn Beltrán, muchos se preguntan cómo se siente Adamari López por ello, y si le ha afectado, pues ella se encuentra soltera.

Y la verdad es que la puertorriqueña está viviendo su mejor momento sin una pareja a sus 50, enfocada en su estilo de vida saludable, y por supuesto, en su hija.

Aunque la copaternidad no es fácil para ella, la ha sabido llevar de la forma más madura posible, compartiendo con Toni en las fechas especiales para su hija, y así, hacerla feliz, que es lo más importante para ella.

El pasado fin de semana estuvieron juntos de vacaciones en un hotel en Cancún con amigos y familiares para celebrar el cumpleaños de Alaia, pero la tensión que existía entre ellos se notó en cada foto y video, aunque trataron de disimularlo con sonrisas.

Pero, Adamari dejó claro que está mejor sin Toni, con una canción de Kany García que lo demuestra.

La canción que Adamari le dedica a Toni tras su nueva relación

La actriz y conductora publicó un video en sus historias de Instagram donde se encontraba haciendo ejercicios, y como siempre escuchando música para motivarse.

Una de las canciones que escuchó y cantó con mucha pasión fue una de Kany García de nombre “De pxta madre”, que habla de lo bien que se siente al terminar una relación dañina.

En el video compartido por la entrenadora de Adamari, y que la actriz reposteó se ve ella en ropa deportiva, bailando y cantando un extracto del tema que dice “desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre. Qué bien me va, me va, me va desde que tú te has ido, qué bien me va, me va, me va desde que tú te has ido”.

Adamari López le dedica tema a Toni Instagram @adamarilopez

Sus fans aseguran que esta es una indirecta para Toni, y que la puertorriqueña la cantó pensando en él y dedicándosela.

“Bravo Adita así es, estás mucho mejor así”, “cántalo Ada, la mejor directa para Toni”, “eso mi Ada, demuéstrale que estás mejor sin él, te mereces un hombre mejor”, “eres una mujer fuerte y valiosa Ada, ya llegará el que te sepa valorar”, y “uy me dolió y no fue conmigo, bravo Ada así es”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Mientras Toni disfruta de una nueva relación, Adamari sigue cosechando éxitos, y demuestra que vive su mejor momento, y se siente mejor que nunca y satisfecha con la figura que ha logrado tras esfuerzo y disciplina.