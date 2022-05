El hartazgo del padre de Debanhi ante las irregularidades y corrupción detrás del caso de su hija

Caso Debanhi Escobar Mario Escobar denunció que no hubo los estudios serios de necropsia para determinar las casuas de muerte de su hija

Luego de que se diera a conocer un nuevo informe de una segunda necropsia al cuerpo de Debanhi Escobar, su padre, Mario Escobar publicó un video en el que expresó su hartazgo ante el manejo del caso y señaló a los medios de comunicación y a la Fiscalía del Estado de Nuevo León (FGE) por corrupción.

En el video publicado en sus redes sociales, el señor Escobar aseguró que el informe de la necropsia de la Fiscalía sólo tenía cuatro hojas y carecía de mucha información vital para la investigación.

“Cuatro hojas donde les faltaba mucha informacion. El mismo Fiscal reconocio que es un mugrero su necropsia, sin estudios como un posible feminicidio”, aseveró Escobar y reveló todas las fallas en la investigación pues nunca se hicieron pruebas de sangre, de ADN, semen y de alcohol. “Yo quiero la verdad y si en esa verdad tiene que caer mas gente que caiga porque estamos hartos, estamos cansados de tanta corrupción”.

Así mismo acusó a la conductora Azucena Uresti de filtrar la información de la necropsia pues independientemente de que ésta fue solicitada por la familia, no había autorización de publicarla.

“Ahorita ya se filtró por parte de la Fiscalía de Nuevo León esta segunda necropsia que yo les confié para su estudio. Ella es una comunicadora, Azucena Uresti, en un noticiero estelar que se ha caracterizado por ser una buena conductora, pero ya nos dimos cuenta que no. Por algo esa empresa…tiene esa información. No sé cuánto paguen, no sé cuánto les cobren”

De acuerdo con la información filtrada primero en El País, Debanhi fue golpeada varias veces en la cabeza, falleciendo antes de llegar a la cisterna donde fue encontrada. Además, sufrió abuso sexual antes de morir.

El padre de Debanhi dijo que había cuidado dicho informe desde hace 15 días para que no se filtrara y mostró una conversación de Whatsapp en la que la periodista está solicitando la información.

“Quiero dar a conocer que es una pena enorme, me siento muy ofendido, yo con todo el cuidado y el debido respeto al proceso de mi hija Debanhi Susana, la cual me confirma y me sigue confirmando que la mataron; la cual me confirma que la Fiscalía del Estado de Nuevo León está metida en esto”, aseveró don Mario Escobar.

“Ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que se haga una depuración en la Fiscalía de Nuevo León, exijo que si el Fiscal o el Vicefiscal, es la gente que está filtrando esa información, quiero su cabeza, que se vayan y que se larguen de aquí”, puntualizó.

El Hartazgo del padre de Debanhi es el hartazgo de todos

Debanhi y todas las mujeres que son víctimas de violencia, merecen que sus casos sean tratados con verificación de datos, respeto y perspectiva de género, no como un espectáculo.

Recientemente el youtuber Fabián Pasos, mejor conocido como MafianTv, también causó indignación por acusar al padre de Debanhi de querer fama. Y es que don Mario aseveró no tener contacto con ningún youtuber, lo que hizo enfurecer a Pasos.

El influencer respondió culpándolo por la desaparición de su hija mientras que a ésta la señaló por estar fuera “a esas horas, con gente que ni conocía”.

“Mario Escobar ¿se le olvidó su hija a las 5 de la mañana? A mí no. Pues yo sí hubiese contestado ese teléfono y hubiese estado ahí para que nada hubiese sucedido a mi hija. ¿Qué hacia una adolescente de 18 años a esas horas, en un estado que por ende sabemos peligroso?”.

Este país necesita de periodismo de calidad y no de youtubers haciéndose pasar como reporteros o policías de investigación.



“¿Qué ching*dos estaba haciendo una escuincla de 18 años a las 4 de la mañana con gente que ni conocía? Por ahí muchos dicen eso no lo decías al principio? Claro que no lo decía, me lo guardaba por p¨ndejo. Por estar apoyando una causa que es completamente errónea”.

El caso de Debanhi se convirtió en un circo mediático que sólo la ha revictimizado. Pareciera que no hay culpables más que ella misma y sus padres porque en México la impunidad impera.