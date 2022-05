“Más cursi y me mato”: Andrea Valdiri revela su tierno apodo con Felipe Saruma

Cómo se aprecia que Felipe Saruma y Andrea Valdiri están viviendo una luna de miel que no acaba. Ahora que se casaron y anunciaron oficialmente su relación amorosa, la pareja se muestra más unida que nunca, tanto que dejan algunos detalles que ya se pasan de cursis.

Los dos creadores de contenido acaban de vivir una situación delicada en la carretera de San Onofre, luego que el auto donde viajaban recibiera varios impactos de bala. Si bien la bailarina asegura que fue un ataque donde trataron de matarla, no se puede olvidar que hay paro armado en Colombia, otra hipótesis que habría desatado los disparos.

Andrea Valdiri revela su tierno apodo con Felipe Saruma

A través de su cuenta oficial, el famosos publicó un regalo que le hizo su esposa. Se trata de una arreglo floral donde además incluyó una tarjeta.

La cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colombiana, obtuvo el contenido de la tarjeta y lo que más llamó la atención fue el cursi, pero tierno y gracioso apodo que ambos se sienten.

“Recuerda que por más oscuro sea el día siempre estaré a tu lado apoyándote en todo lo que hagas. Te amo. Tu cochi”, se lee junto a regalo que sigue causando furor en Instagram.

Si bien algunos usuarios calificaron el obsequio como un gesto de apoyo por la situación que vivieron recientemente, otros señalaron que están muy melosos con esas dedicatorias. Esto dijeron en los comentarios:

“Dios bendiga ese matrimonio, porque muy pocos les están deseando el bien”, “ese hombre se merece todos los detalles del mundo”, “bájenle porque están cansones”, “¿Cochi? Más cursi y me mato”, “lo bonito de encontrarse”, “son hermosos”, “si siguen publicando más los persiguen” y “les deseo una vida llena de amor y éxito”.

Una tierna imagen que ambos regalaron a los fans antes de su matrimonio. Foto: Instagram @felipesaruma

Andrea Valdiri se muestra sin pestañas... y “se quitó 10 años”

La bailarina de 30 años se caracteriza por ser una mujer que cuida mucho de su apariencia física, y aunque siempre acostumbra a mostrarse pestañas postizas, recientemente se grabó sin estas y muchos resaltaron que se ve más joven.

A través de sus historias en Instagram, plataforma social en la que suma 8,2 millones de seguidores, Andrea Valdiri se mostró sin pestañas postizas y además de demostrar su inmenso parecido con su hija mayor Isabella, los internautas aseguran que “se quitó 10 años de encima”.

“Las personas me dicen que me parezco a Isabella sin pestañas, siento que sí... igualita. Decían que de dónde había sacado yo a esa niña que si esa niña era adoptada pero machi se parece a mi ¿por qué no me creeian?”, aseguró la ‘Machi’ en la grabación.

De inmediato los usuarios opinaron al respecto. “Se ve más linda más joven sin esas pestañas”, “se quitó 10 años de encima”, “luces hermosa, te admiro”, “esas pestañas le ponen años”, “hermosa al natural” y “la verdad es que son igualitas”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.