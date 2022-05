¿Desleal? Aída Morales le reclamó a Chris Carpentier por una muy justa razón

El último episodio de MasterChef Celebrity le dejó muy claro a Aída Morales que para ganar la competencia va a necesitar mucho más que un par de besos a Tatán Mejía. La actriz tendrá que defender a capa y espada cada una de sus preparaciones, pues hasta el mismo Chris Carpentier podría perjudicarla.

Y así lo hizo la artista en la más reciente prueba donde tenían 60 minutos para preparar tres platillos iguales, utilizando el conejo como ingrediente principal. En ese momento, el chef y jurado del programa cometió una “infracción” que Aída Morales le reclamó con justa razón.

El reproche de Aída Morales a Chris Carpentier en MasterChef

Todo marchaba con normalidad durante el reto y a medida que iban terminando sus preparaciones, tres chefs en condición de invitados probaban y calificaban los platos finales.

Fue allí cuando Chris Carpentier, miembro del jurado junto a Jorge Raush y Nicolás de Zubiría, tomó una mantequilla de Aída Morales para llevársela al humorista Chicho Arias y complementar su preparación. Como era de esperarse, la actriz reaccionó de inmediato.

“Por qué se lleva la mantequilla mía para allá ¡No! Tráeme la mantequilla que te llevaste”, le reclamó. Hace algunas semanas había encendido la mecha por ver a Tatán Mejía haciendo trampa.

El chef se portó pesado con Aída Morales, aunque luego se calmaron los ánimos. Foto: Instagram @chriscarpentier

Para opacar su acción, Carpentier se atrevió a adular a Aída Morales: “Tú no lo sabes, pero desde que llegaste supe que eras la ganadora”. Sin embargo, ella no comió cuento y le contestó: “No, no es cierto. Entonces por eso está siendo desleal conmigo y no me parece”.

Pero allí no terminó todo, porque el chef tuvo la osadía de ignorar el reclamo y continuó apoyando a Chicho Arias durante varios minutos de la prueba.

Al notar esto, Aída Morales le pidió ayuda: “Te necesito aquí ya”. Pero un sorprendido Carpentier le respondió de forma enfática: “No voy a ninguna parte”.

Luego de unos minutos los ánimos se calmaron y el chef se acercó a Aída Morales para ayudarla en lo que le hacía falta. Al final, la actriz quedó orgullosa con su preparación. Sin embargo, ‘Corozo’ resultó ganador del platillo a base de conejo, recibiendo una calificación de 9 sobre 10.

La durísima vivencia con su padre que Aída Morales contó en ‘MasterChef’

En un episodio de la semana pasada y en plena prueba de eliminación, Aída Morales presentó su platillo ante los jueces de MasterChef Celebrity y recordó que su padre era un experto en la preparación de postres. Por tal motivo, quiso rendirle un homenaje y reconocimiento con su preparación.

“Es un homenaje que le quiero hacer a mi padre, se llama ‘El beso anhelado’. Mi padre era panadero y bizcochero y murió de Alzheimer”, comenzó relatando.

Ante la mirada atenta del jurado y sus compañeros, la veterana actriz continuó contando y reveló un detalle que causó mucha sensibilidad.

“Los besos y los abrazos que recibí de mi padre fueron durante su proceso de enfermedad y, además, fueron porque me confundió con mi mamá”, confesó, provocando que los chefs y la presentadora Daniela Bahamón se acercaran a darle un fraterno abrazo.