Pantalón, chaleco, y zapatos, el nuevo look andrógino de hija de JLo a sus 14

Emme Muñiz, la hija de Jennifer López y Marc Anthony, se ha convertido en todo un referente de la moda andrógina y relajada.

La adolescente de 14 años es amante de las prendas cómodas, y oversize, optando por looks masculinos con jeans, camisas, y sudaderas grandes.

Aunque muchos la critican por su estilo arriesgado, la joven demuestra que no les presta atención a las críticas, igual que JLo, quien siempre apoya a su hija y se muestra feliz por ella.

Recientemente, la hija de la famosa cantante y actriz r eapareció con un look muy elegante y masculino, dando clases de moda para las más arriesgadas.

Hija de Jennifer López reaparece con look andrógino y da clases de moda

Para festejar el Día de la Madre, Emme eligió un look muy sofisticado, llevando un pantalón en tono beige y lo combinó con una camisa blanca.

A este look le agregó un chaleco en tono marrón, y complementó con zapatos en el mismo tono, luciendo con mucho estilo y sofisticada.

Su cabello lo llevó suelto y al natural, presumiendo sus rizos con un corte curly bob, dejando ver lo orgullosa que está de su melena rizada y dando lección de estilo.

En las fotos se veía a Emme caminando en un estacionamiento con JLo, quien lució espectacular con un look “total White”.

“Amo el estilo andrógino de Emme”, “que look tan elegante el de la hija de JLo, me encantó el chaleco”, “no sé por qué la critican tanto, es hermosa y tiene mucho estilo”, “wow de los mejores looks que le he visto”, y “siempre tan única y original”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin duda, la hija de Jennifer López no deja de sorprender con sus looks, siempre renovándose, sin perder su estilo y elegancia, e imponiendo tendencias.