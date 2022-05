Los mensajes de las celebridades que han defendido que sus hijos usen vestidos

La crianza de los hijos no es nada fácil; está llena de presiones y expectativas en torno a cómo debemos ser y actuar sin importar lo que eso implique.

Pareciera que las mujeres debemos seguir un manual con reglas específicas para educar a nuestros hijos. Por suerte, muchas han decidido desafiar las normas, demostrando que no hay nada mejor para los niños que una crianza amorosa en las que se les inculca buenos valores a la par de que se les permite explorar su propio mundo.

Las famosas han dado un gran ejemplo de lo que es ejercer una crianza libre sin embargo, al ser figuras públicas se vuelven blanco de críticas todo el tiempo.

En ocasiones ellas han mostrado a sus hijos usando vestidos o haciendo algo que atenta contra las normas de género establecidas. Y como es de esperarse, siempre están dispuestas a defenderlos con mensajes contundentes.

Zuria Vega

Zuria Vega

Zuria Vega ha sido un referente de crianza para muchas mamás que buscan enseñarle a sus hijos a crecer libres y sin prejuicios. En 2020, la actriz fue muy criticada luego de que su esposo compartiera una fotografía de su hijo usando un vestido. “Este güey de 1 año tiene más seguridad que muchos compas de 40 que conozco... cero p**os poniéndose vestidos de la hermana”, escribió el actor al pie de la imagen.

Muchos comenzaron a decir que Zuria tenía la culpa de la “confusión” del pequeño y que no deberían fomentar “esos comportamientos”. Aunque ella no suele responder a los haters, en una entrevista con Cosmopolitan no dudó en tocar el tema y enviar un poderoso mensaje:

“En mi casa no existen los roles, mis hijos ven que mamá y papá trabajan por igual y proveen a la par. Además, si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien. En mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido, lo cual, en cualquier otro hogar, puede ser una triste realidad”.

Ariadne Díaz

Ariadne Díaz

Ariadne siempre ha compartido sus vivencias en la maternidad, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para muchas. A pesar de que siempre se llena de halagos por ser una gran mamá, cuando ha “roto las reglas”, ha sido muy criticada.

En una ocasión, la actriz compartió una imágenes en las que su hijo Diego aparecer usando un vestido, jugando con sus tacones y poniéndose maquillaje.

En esta ocasión fue su esposo Marcus Ornellas quien salió en defensa de su hijo, alegando que el problema está en la malicia con la que los adultos juzgan las actitudes de los niños que no actúan “según el género”.

“Jamás me molestaría verlo poniéndose la ropa de su mamá o el vestido. Él está jugando, es un juego. Y si yo llego y le digo ‘Diego no hagas eso porque eso es cosa de niña, eso para mí es absurdo”.

Érika Buenfil

Érika Buenfil

La actriz se ha convertido en una de las favoritas de las redes sociale por su carisma y comicidad. Sus ocurrencias en redes sociales la han coronado como “la reina de TikTok” y un ejemplo de que no hay edad para divertirse. Eso sí, ella no está sola pues en varias ocasiones aparece con su hijo Nicolás.

En una ocasión, el joven se dejó ver para un video con un vestido, lo que generó polémica entre los seguidores de la actriz. Muchos cuestionaron su sexualidad y el tipo de crianza que ejerce la actriz a lo que ésta respondió

“Si alguien sabe lo que tengo de hijo soy yo y aparte no tendría problemas de ningún tipo ante cualquier situación”, defendió en el matutino Hoy.