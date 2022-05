Sigue el misterio: Revelan que familiares mantienen secuestrado a Chyno en Caracas

Chyno Miranda continúa desaparecido y los rumores sobre su estado de salud proliferan como pólvora. Nuevamente el programa en Youtube Chisme No Like, reveló que el cantante se encuentra “secuestrado” por un familiar cercano.

El programa Venga La Alegría, habló con los conductores, Elisa Beristain y Javier Ceriani, sobre lo último que ha sucedido con la salud del cantante venezolano y las revelaciones fueron sorprendentes. Según Ceriani, Jesús Miranda “está secuestrado por su propia prima”.

“Yarubai es la prima que tiene la tutela. Ni su mamá ni su novia ni su manager pueden verlo. Ella es la que tiene el control de las finanzas”, enfatizó Ceriani.

¡Elisa Beristain y Javier Ceriani de "Chisme No Like" nos comparten un adelanto de lo que tendrán a las 4:30 PM por @amastv! 🙌🎉📺 #JuevesConVLA pic.twitter.com/xHzkcFjx0V — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 5, 2022

Aseguró que a Chyno “se lo llevaron engañado en diciembre a Caracas y lo internaron en una clínica del gobierno”.

Por su parte, Beristain recalcó que desde hace dos años están investigando este caso y que, pese a que sabe que las acusaciones de secuestro son muy graves, “tenemos las pruebas que avalan esta situación”.

Remató Javier Ceriani precisando que ya tienen ubicada la clínica donde está Chyno. “Está sin celular en una clínica y ya sabemos dónde es”.

“Vamos a dar a conocer mañana el lugar exacto donde se encuentra internado Chyno”, dijeron los conductores.

Otras revelaciones del entrenador

En una segunda parte de la entrevista que le realizó Chisme No Like al entrenador por 20 años de Chyno, Juan Manuel Cortés, dijo que el entorno del cantante “nunca me gustó”. Esto en referencia a la ex esposa de Jesús Miranda, Natasha Araos.

Comentó que el video donde hablan sobre la separación y Chyno se echa toda la culpa “estuvo de más”.

Para Cortés, lo que dijo Chyno en ese video lo hizo siguiendo “un libreto”.

“Por respeto yo nunca dije nada, por respeto jamás dije nada de su entorno. Es algo que nunca me gustó. Lo que si te puedo decir es que yo nunca había visto a Chyno tan enamorado de alguien como de Natasha”.

NO estaba bien atendido

Cortés también reveló que Chyno no estaba bien atendido.

“Me daba rabia ver un video donde se decía que la vida continúa y él estaba postrado en una cama donde me manda una foto con unas escaras inmensas en su talón ¡Yo no lo podía creer! ¡Quise llorar!”.

Juan Manuel Cortés considera que la encefalitis que le sobrevino al cantante venezolano fue por el abuso de analgésicos que tuvo que usar para el dolor.

Insistió que si su alimentación “hubiese sido más antinflamatoria, el uso de analgésico habría sido menor”