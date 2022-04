Andrew Garfield, Sandra Bullock y otros famosos que anunciaron un retiro inesperado

Tener una carrera en Hollywood puede ser el sueño de muchos, después de todo, hay mucho glamour y lujo que garantiza una vida libre de preocupaciones. Sin embargo, no todo es diversión pues también hay muchas presiones, además de que es un trabajo extremadamente demandante.

Todos merecemos un descanso pero a veces olvidamos que nuestras estrellas favoritas también necesitan hacer una pausa. Estos famosos nos sorprendieron con la noticia de un retiro total, una pausa o un descanso momentáneo en su carrera.

Sandra Bullock

Sandra Bullock Sandra Bullock en "Miss Simpatía" (1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved)

La estrella de “La ciudad perdida” sorprendió a todos luego de asegurar que quiere retirarse. Bullock, de 57 años, habló con People sobre su decisión de tomarse un descanso de la pantalla grande y lo que eso realmente significa.

Es sabido que la actriz suele tomarse largas pausas para enfocarse en su vida personal y ésta no será la excepción. Sandra es madre de un niño de 11 años y una niña de 8 por lo que sabe que están en una etapa en la que la necesitan demasiado.

“No me retiraré, simplemente no pasaré tiempo frente a la cámara por un tiempo”, dijo. “Tengo hermosos bebés. Prefiero mirarlos”.

Andrew Garfield

Andrew Garfield es Spiderman Foto: Facebook. Imagen Por:

Andrew es la sensación del momento luego de llenarse de reconocimientos por su trabajo en la cinta “Tick, Tick...Boom!” y “Spiderman No Way home”. El actor sin duda es una de las grandes promesas de la industria por lo que sorprendió cuando la noticia de un supuesto retiro acaparó los titulares de medios de espectáculos.

El actor nominado al Oscar confesó que todo ha sido una confusión pues aunque dijo que “descansaría un poco”, no significa que se retirará sino que simplemente hará una pausa para poder tomar vacaciones.

“Estoy retirado, oficialmente... ya terminé”, dijo con sarcasmo en la entrevista que disparó los rumores de su retiro. “Tengo suficiente dinero para vivir en una caravana por el resto de mi vida”.

Garfield finalmente aclaró: “No, no sé de dónde salió eso. Solo estoy de vacaciones”.

Cameron Diaz

Cameron Díaz

En 2014 Cameron Diaz estaba en la cima de la industria cuando anunció que se retiraría para enfocarse en otros proyectos y formar una familia. Muchos no pensaron que sería permanente o que duraría tanto tiempo sin embargo, la actriz ha cumplido con su palabra, al tiempo que ha dejado ver lo feliz que es ahora.

“Sé que mucha gente no lo entenderá. Pero es tan intenso trabajar a ese nivel y ser tan público y exponerse... Me detuve, realmente miré mi vida y vi lo que tenía. estado [perdido]... Cuando estás haciendo una película... Ellos son tuyos... Durante meses, no tienes tiempo para nada más... Básicamente tuve que retractarme y asumir la responsabilidad de mi propia vida. Ese es mi trabajo. Hay muchas cosas que tuve que arreglar, muchas relaciones que tuve que reparar, muchas relaciones que tuve que construir que estaban ausentes en mi vida “, dijo Cameron en una entrevista con Gwyneth. Paltrow.

Mary-Kate y Ashley Olsen

Mary Kate y Ashley Olsen Foto: Agencias

Las gemelas Olsen fueron grandes estrellas durante su infancia por lo que para cuando se retiraron, ya tenían bastantes años de experiencia. Después de asistir a NYU y lanzar sus carreras de diseño de moda, decidieron retirarse por completo de la actuación en 2012.

“Era hora de dar un paso atrás en el proceso. Quería trabajar en otras cosas. No significa que no esté interesado en Hollywood. Me gusta la forma en que funciona, me gusta la gente que está involucrada y la sensación de posibilidad”. Pero si alguna vez vuelvo, no será como actriz”, dijo Ashley a Vanity Fair.