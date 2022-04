El video con el que Toni Costa demostró que Alaïa es idéntica a Adamari

Toni Costa presumió su regreso a Miami para pasar tiempo con su hija Alaïa y por medio de un divertido video reveló que la pequeña es idéntica a su mamá.

Toni Costa presume los buenos modales de su hija

El bailarín compartió en redes sociales un video en el cual muestra cómo su hija ha adoptado sus buenos modales de su mamá. Al parecer la actriz le ha enseñado a su hija a ser muy ordenada y responsable, algo que lleva consigo a todas partes.

Una prueba de esto, es que durante su viaje a parques de diversiones, Toni mostró que antes de salir, su hija arregló el cuarto de la habitación donde se hospedaban perfectamente.

“Ella ordena todo a cada centímetro... ¿Tú a quien has salido tan ordenada?”

Toni también compartió los divertidos momentos que pasaron en los parques de diversión e incluso usaron atuendos similares para probar que son el mejor dúo.

“Fin de semana en Animal Kingdom con mi princesa @alaia , creando juntos memorias inolvidables de padre&hija”

También compartió un especial momento en el que se subió a la montaña rusa con su pequeña a pesar del miedo que le tiene a los juegos extremos. A pesar de que Toni es un gran deportista, la velocidad del juego hizo que se mareara y se sintiera mal.

“Espectacular fin de semana juntos👨‍👧🤦🏻‍♂️Sabía que la montaña rusa no me sentaría muy bien pero aún así me monté con mi hija jaja lo que sea por ella, por verla feliz. @alaia Les cuento que siempre me ha gustado la velocidad, las montañas rusas, la adrenalina….pero de unos años para acá no se porque pero empezaron a sentarme mal, salgo de la atracción con el cuerpo revuelto, sudando a mas no poder y mareao mareao jejeje, esta vez no fue tan mala la cosa, menos mal, pero si, me mareé jajaja”

A pesar de que en mayo se cumplirá un año desde que Adamari Lopez y Toni Costa anunciaron su separación y terminaron su compromiso, los dos hicieron evidente que mantienen una cercanía y respeto mutuo, no sólo entre ellos sino también con sus familias.

Por esta razón han encontrado la manera de mantener los lazos familiares a pesar de ya no estar juntos en una relación amorosa. Ambos se dividen el tiempo que pasa su hija con cada uno, así como las vacaciones y viajes, por eso no es sorpresa que Toni haya llevado a Alaïa a un fin de semana en parques de diversiones.

Hace poco incluso viajaron juntos para festejar a su hija y demostraron que aún mantienen una buena amistad por el bien de su familia.

Adamari y Toni Costa viajaron junto con su pequeña Alaïa y amigos al hotel Nickelodeon en la Riviera Maya. Tras su celebración la actriz reveló cómo había sido el viaje de su familia y dejó ver su cercanía con el bailarín.

Adamari dijo que Alaïa estuvo muy feliz con sus amigos al disfrutar del hotel temáticos que cuenta con muchos juegos. Aunque siempre habían celebrado en su casa, en esta ocasión quisieron cambiar la fiesta por un viaje.

Durante una emisión de Hoy Día, la conductora reveló como fue el reencuentro con su ex y el festejo de cumpleaños para su hija.

“Lo dije aquí el viernes, festejamos el cumpleaños número 7, lo pasamos increíble. Nos fuimos hasta la Riviera Maya, en México, en el hotel Nickelodeon y ahí ella disfrutó como la niña que es con sus amiguitos, con parte de la familia, estuvo rodeada de mucho amor y la verdad es que cómo nos trataron y cómo la pasamos fue increíble”.

La actriz dijo que su hija estuvo muy feliz de que su padre pudiera acompañarlas y pasar tiempo con él.