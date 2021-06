Adamari Lopez quiere tener más hijos a sus 50 y tras su separación

Adamari Lopez es una de las conductoras más queridas y se ha convertido en toda una inspiración a sus 50 años.

Y es que la puertorriqueña ha superado difíciles pruebas en la vida como el cáncer de mama, su divorcio de Luis Fonsi, la enfermedad que la mantuvo en coma, y ahora su separación de Toni Costa.

La celebridad ha demostrado su fortaleza siempre, y además se encuentra enfocada en su nueva vida saludable.

A través de sus redes la también actriz comparte parte de su rutina de entrenamiento y muestra lo mucho que ha bajado, y sigue bajando de peso.

Adamari Lopez confiesa que quiere tener más hijos

Durante una reciente entrevista para el programa Hoy Día, Adamari confesó que quiere tener más hijos a sus 50 y tras separarse de Toni.

“Sí sin duda, si pudiera tendría otro bebé, no me siento de 50, son nuevos comienzos, en muchos sentidos y estoy lista para enfrentarlos, vivirlos y disfrutarlos”, dijo la puertorriqueña.

También reveló cuánto sufrió para tener a su hija Alaia, y que fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Volver a un doctor de fertilidad y me dijera cuánto porcentaje me quedaba para ser mamá y seguía siendo tan bajito, solo un 5% de posibilidad de ser mamá y cuatro meses después inesperadamente llegó Alaia”, reveló.

Aunque tras su separación de Toni no reveló cómo podría convertirse en madre, podría someterse a una fecundación in vitro o inseminación artificial, así como lo hizo Sherlyn, sin tener pareja.

La razón por la que Adamari decidió mejorar su estilo de vida

La puertorriqueña sigue enfocada en su estilo de vida saludable, al que llegó para sentirse mejor consigo misma.

“Dije no puedo llegar a los 50 años como me veo ahora, no estaba tan contenta conmigo misma, no era la figura que quería ver, decía por qué no logro bajar de peso”, reveló la actriz.

Y confesó cómo los comentarios negativos la afectaron. “Me frustraba y veía los comentarios de la gente ‘está muy gorda’, ‘no se ve bien’ y empecé a no sentirme tan bien como quería y empecé con otro cambio”.

Sin duda Adamari es un ejemplo de fortaleza y valentía en todos los sentidos, y a sus 50 y a pesar de vivir una separación se ve muy tranquila y feliz.

