Mientras Adamari Lopez comparte fotos con Alaia, le recuerdan a Toni Costa y critican su crianza

Adamari Lopez celebró la pascua a lado de su hija Alaïa y envió un mensaje a sus fans en una publicación donde posan juntas. Sin embargo la famosa no pudo librarse de las críticas, pues algunos fans señalaron la ausencia del padre de Alaïa.

Adamari Lopez enfrenta críticas por su separación de Toni Costa

La actriz compartió una serie de retratos junto a Alaïa, los cuales tomaron con motivo de la pascua. Rodeadas de conejos y huevos, madre e hija posaron con atuendos color blanco y se mostraron felices.

Adamari usó un vestido largo color blanco de tirantes, mientras que Alaïa usó un mini vestido con volantes, el cual combinó con tenis. La publicación estuvo acompañada del mensaje:

“Feliz día de pascua mi gente💕🐰!Un día para agradecer, reflexionar y valorar! A pasarlo con lo más importante que tenemos, la familia.”

Su mensaje sobre la familia no fue del agrado de algunos de sus seguidores, quienes señalaron la ausencia de TonI Costa, el padre de Alaïa.

“PERO CON TODO RESPETO” HACE FALTA EL PAPÁ, …. SIN DUDA, NO SE NI ES DE MI INCUMBENCIA, NI JUZGO” PERO POR LO QUE Dicen SE SEPARARON”

También criticaron la forma de crianza de la famosa y el hecho de que haya decido separarse de su pareja de varios años.

“Ella se ve más feliz con su papá. Es que su mamá es muy materialista. Perdón Ada pero es verdad , PUES QUE PENA!!! MUY LINDO DISEÑADO TODO , ELLAS MUY BELLAS , PERO SIN DUDA HACE FALTA EL PAPÁ! DIOS LAS CUIDE Y LAS BENDIGA en TODO Y SIEMPRE ‼️”

Además algunos opinaron que desde su separación la famosa ha pasado mucho tiempo con su hija y esto evita que Alaïa tenga tiempo para sus amistades de la misma edad.

“Párese que La Niña no tiene amigos siempre con el papá y mamá está bien pero los niños necesitan tener amigos de su edad por salud mental tantos dulces y con quien los comparte”

Después de varios meses de haberse separado de Toni Costa, Adamari Lopez demostró que no tiene prisa por buscar otra relación amorosa. Hace poco, la conductora calló los rumores de un romance con un fuerte mensaje y demostró que tomar tiempo para ella misma, es una de las mejores cosas que ha hecho.

En una entrevista con MezcalTV, la famosa reveló si deseaba darle otra oportunidad al amor pronto y su respuesta reflejó que tener una pareja no siempre es lo más importante.

“No creo que sea el momento. Hay un momento de aprendizaje, hay un momento de crecimiento. Yo misma me hago a veces muchas preguntas y creo que hasta que no resuelva muchas de esas cosas, pues no estoy enfocada en otra cosa que no sea estar bien”.

Por ahora su prioridad es su hija y su bienestar. Esto lo procura por medio del ejemplo pues la actriz está convencida de que lo mejor que puede aprender Alaïa, es que es importante estar bien consigo misma, ya sea con o sin pareja.

Por su parte, Toni Costa continúa siendo parte fundamental de la vida de su hija, pues frecuentemente publica fotos y videos a su lado.

Hace algunos meses, Adamari y Toni Costa viajaron junto con su pequeña Alaïa y amigos al hotel Nickelodeon en la Riviera Maya. Tras su celebración la actriz reveló cómo había sido el viaje de su familia y dejó ver su cercanía con el bailarín.

Durante una emisión de Hoy Día, la conductora reveló como fue el reencuentro con su ex y el festejo de cumpleaños para su hija.

La actriz dijo que su hija estuvo muy feliz de que su padre pudiera acompañarlas y pasar tiempo con él. Cuando Quique Usales la cuestionó sobre la convivencia con su ex, ella respondió de la mejor manera.

“Claro, estábamos ahí dedicados a hacer feliz a Alaïa”

Para Adamari, es importante dar un buen ejemplo a su hija. Por esta razón mantiene contacto con la familia de Toni.